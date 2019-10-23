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Бюджет-2020: Москва наращивает расходы на социальную сферу

Фото: mos.ru
В Московской городской думе обсудили проект бюджета города, который внес на рассмотрение парламента мэр столицы Сергей Собянин. Документ предполагает увеличение финансирования ключевых направлений, включая социальную поддержку, здравоохранение и образование.
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Согласно проекту, бюджет Москвы на 2020 год, как и в предыдущие несколько лет, сохраняет социальную направленность. Упор делается на поддержку жителей столицы, прежде всего льготников и представителей старшего поколения. Также в эту сферу включены здравоохранение и образование.

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Социальная поддержка

Согласно статистике, мерами социальной поддержки, которые представляет город, пользуется каждый третий житель Москвы. В связи с этим бюджет столицы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки. "На 2020 год в проекте закона о бюджете мы предлагаем запланировать 537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей. В сравнении с параметрами 2019 года – это на 18,4% больше", – рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Кроме того, в 2020 году ожидается самая большая в истории социальной сферы инвестиция в развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты. На капитальный ремонт социальных учреждений города в 2020 году будет выделено 15 миллиардов рублей – в два раза больше, чем в 2019-м.

На 128 городских объектах социальной инфраструктуры будут выполнены работы капитального характера. Еще 223 объекта ждут работы текущего характера, а на 154 будет установлено дополнительное оборудование.

Фото: mos.ru

"Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания, сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Мы упростили все бюрократические процедуры, начиная с подачи заявления на государственные услуги через удобные центры госуслуг, все что связано с оформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок – все это теперь можно получить через любые отделения МФЦ", – рассказал Владимир Филиппов.

"В социальных центрах нового формата весь акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новых друзей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут дети и внуки", – добавил он. Эти стандарты, подчеркнул заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы, планируется распространить на все учреждения социальной направленности столицы.

"Мы капитально в 2020 году отремонтируем психо-неврологические интернаты по новому современному стандарту, откроем четыре новых объекта. Мы отремонтируем в 2020 году центры социального обслуживания в количестве 33 объектов и адаптируем их под современный социальный стандарт", – добавил Филиппов.

Фото: www.globallookpress.com

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект об установлении величины прожиточного минимума для столичного пенсионера на уровне в 12 тысяч 578 рублей. В результате, как отметили специалисты, порядка 75 тысяч человек в Москве будут получать региональную социальную оплату. Ее размер в среднем составит 4,7 тысячи рублей. Общие расходы на реализацию этого закона составят четыре миллиарда 268,7 миллиона рублей.

Здравоохранение

Эксперты высоко оценили увеличение финансирования сферы здравоохранения в проекте бюджета на следующий год. "Я смотрел проект в сфере здравоохранения, и там предусмотрено большое увеличение финансирования здравоохранения на 30% из бюджета в номинальном выражении в следующем году", - рассказал директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. В планах на 2021-2022 годы этот уровень сохранится при небольшом росте в номинальном выражении.

"Предусмотрен рост затрат на строительство новых медицинских учреждений, на обновление медицинского оборудования, очень значительное увеличение и на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Там в два раза предусматривается рост", – добавил эксперт.

Фото: mos.ru

Также Сергей Шишкин обратил внимание на то, что в Москве первой из всех регионов России будет финансироваться лекарственное обеспечение граждан, которые перенесли связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями операции. "На федеральном уровне этот вопрос много раз поднимался, но до настоящего времени пока денег не находится", – заметил эксперт.

"Это все в конечном итоге будет способствовать сокращению смертности и, безусловно, улучшению здоровья москвичей", – подчеркнул Шишкин.

Ключевыми направлениями московского здравоохранения, на которые будет увеличено финансирование из бюджета города, станет борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже сейчас пациенты в Москве получают необходимое и самое современное лечение.

"Финансирование не просто увеличилось, могу сказать, что оно увеличилось в разы. Любой пациент, нуждающийся в самом дорогом лечении, получает его абсолютно вовремя и в полном объеме", – подчеркнул главный врач ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница №62 департамента здравоохранения Москвы" Дмитрий Каннер.

Образование

Проект бюджета Москвы, внесенный Сергеем Собяниным, предусматривает выделение на сферу образования в столице в период с 2020 по 2022 годы одного триллиона 276,6 миллиарда рублей. В следующем году на это направление выделено на 25% больше денег, чем в 2019-м – 415 миллиардов.

Наибольший объем выделенных средств составляют деньги, идущие на обучение дошкольных групп, школьников и студентов. "Сегодня в школах Москвы за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысяч дошкольников, а в колледжах – почти 62 тысячи студентов", – отметил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Фото: mos.ru

С 2020 года планируется увеличить норматив на воспитанников дошкольных групп. Если раньше он не мог превышать 176 тысяч рублей, то теперь предлагается сумма в 180 тысяч рублей. "Для этого в бюджете на 2020 год предусмотрено свыше шести миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы - более миллиардов рублей", – заметил Молев.

Также изменения претерпит и максимальный норматив на школьников – со 160 тысяч рублей он увеличится до 175 тысяч. На эту цель бюджет на 2020 год выделяет более 15 миллиардов рублей, а всего на период с 2020 по 2022 годы – почти 48 миллиардов.

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы напомнил, что в 2010 году город столкнулся с серьезным вызовом, связанным с необходимостью увеличить доступность дошкольного образования. "Тогда даже в возрасте пяти лет маленький москвич мог не получить место в детском саду", – рассказал он.

Фото: mos.ru

Перед городом была поставлена задача обеспечить местами всех маленьких москвичей в возрасте от трех до семи лет. В ходе успешной работы над этим вопросом нижняя планка возраста постепенно снижалась. "Сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 года обеспечены местами в дошкольных отделениях", – подчеркнул Антон Молев. Именно на эти цели в бюджете на 2020 год предусмотрены траты в размере восьми миллиардов рублей.

Также по сравнению с 2020 годом в Москве возросло количество школ. Если говорить о самом числе зданий, то с тысячи 599 этот показатель возрос до тысячи 860 строений. Возросло и число учащихся, а также самих работников.

"Если мы говорим, что контингент возрос, то больше, чем на 30%", – рассказал Антон Молев. "Сейчас свыше 1,5 миллионов (учащихся. – Прим. ред.), соответственно, количество сотрудников возросло", – подчеркнул он. Ни о каком сокращении числа работников образовательной сферы в Москве речи идти не может.

Автор: 23 октября 2019, 14:18

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