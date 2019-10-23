Дума поддержала проект бюджета на следующие три года

Доходы федерального бюджета в следующем году составят 20,38
триллиона рублей, профицит – 876 миллиардов. Планируется, что ежегодно уровень
доходов будет увеличиваться на триллион рублей, при этом профицит будет
снижаться. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 3%, а цена на нефть -
57 долларов за баррель.
Важно, что в обсуждении документа принимают участие главы фракций и большинство парламентариев, отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако некоторые парламентарии в этот момент отсутствовали, обратил внимание законодатель.
"Вчера мы изучали вопрос обеспеченности регионов. Мало кто верил, что разговор состоится. А ряда депутатов не было. Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении. Болезнь – единственное, что может быть аргументом", – указал спикер.
Одним из приоритетных вопросов при обсуждении законопроекта стало повышение эффективности расходования бюджетных средств. Средства в регионы должны поступать уже в январе, подчеркивал Вячеслав Володин.
Эту позицию поддержал первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. Ранее он дважды встречался с фракцией "Единая Россия" для обсуждения параметров документа.
Председатель нижней палаты отметил, что по ряду ведомств количество неизрасходованных средств доходит до 90%. "Может быть, предусмотреть возможность – мы вносим поправки в закон о бюджете по итогам полугодия, и там, где средства не расходуются, взять и оперативно их перебросить на другие статьи", – обратился спикер к представителю кабмина. По мнению законодателя, средства можно потратить на обновление парка машин скорой помощи, школьных автобусов и прочего.
Говоря о параметрах бюджета на следующую трехлетку, Силуанов подчеркнул, что в 2020 году два триллиона рублей будут направлены на нацпроекты, а в 2022 – 2,7 триллиона.
Серьезные средства выделяются на социальную сферу. В частности, увеличивается финансирование лекарственного обеспечения и терапии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышаются и расходы на образование – на 50 миллиардов рублей.
Устойчивость бюджетной системы значительно выросла, отметил присутствовавший на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин. С ним солидарен руководитель профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам парламентария, созданная бюджетная конструкция позволит полностью выполнить социальные обязательства. В бюджете учтены все поручения президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, подчеркнул законодатель.
Второе чтение бюджета пройдет 19 ноября. Поправки к документу на Охотном Ряду будут принимать до 4 ноября. При их подготовке правительству рекомендовано проработать предложения об улучшении инвестиционной привлекательности регионов, включая частичное погашение долгов по бюджетным кредитам.
Напомним, проект главного финансового закона вносится в нижнюю палату не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты Госдумы для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее. Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое.
На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго рассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, у парламентариев есть 60 дней.
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