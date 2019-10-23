Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022

В соответствии с законопроектом, доходы федерального бюджета
в следующем году составят 20,38 триллиона рублей и будут увеличиваться на
триллион ежегодно. Расходы установлены на уровне 19,5 триллиона рублей, они
также будут расти. Предполагается, что в следующем году профицит бюджета
составит 876 миллиардов рублей, затем снизится до почти 300 миллиардов к 2022
году.
Инфляция в ближайшие несколько лет ожидается низкой. В следующем году – на уровне 3%, еще через год – 4%. Прогнозируемый уровень цен на нефть – 57 долларов за баррель.
Активное участие в обсуждении параметров нового бюджета принимает правительство. Первый зампред кабмина – министр финансов Антон Силуанов дважды встречался с фракцией "Единая Россия". Законодатели обсуждали с представителем правительства приоритетные вопросы при принятии документа.
В частности, речь идет о повышении эффективности расходования бюджетных средств. Как отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин, недопустима ситуация, когда средства в регионы приходят только к середине года. Необходимо, чтобы бюджетный рубль субъекты Федерации получали уже в январе, подчеркивал председатель нижней палаты.
Также среди приоритетов – сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, создание условий для инвестиций в территории и комплексное развитие села. После обсуждений и консультаций с правительством удалось выйти на конкретные решения. Так, на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 регионов получат дополнительные дотации.
Важнейшая тема – финансирование национальных проектов. В 2020 году на них будет направлено два триллиона рублей, это на 200 миллиардов большей, чем в текущем году. А в 2022 году – 2,7 триллиона, сказал глава Минфина в ходе обсуждения проекта бюджета.
Особое внимание уделено социальной составляющей бюджета, отметил он. Большие деньги направляются на здравоохранение, в следующем году предусмотрены серьезные средства на лекарственное обеспечение и терапию людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дополнительные средства есть и на вакцинацию. Что касается образования, то его финансирование увеличивается на 50 миллиардов рублей, сообщил Силуанов.
В свою очередь глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в проекте главного финансового документа страны нашли отражение все предложения депутатов. Положительные заключения на нормативно-правовой акт дали все 25 комитетов, законопроект поддержали регионы и бизнес-сообщество.
Результатом обсуждений и консультация с правительством стало решение вопросов по эффективности расходования бюджетного рубля, подчеркнул Макаров. "Главное достоинство бюджета – создана устойчивая бюджетная конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные обязательства вне зависимости от конъюнктуры", – отметил парламентарий.
Реализация бюджета позволит решить многие актуальные проблемы субъектов Федерации. Депутаты как представители регионов должны быть заинтересованы в обсуждении законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты посетовал, что в зале заседаний присутствуют не все парламентарии.
"Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении. Болезнь – единственное, что может быть аргументом", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
На обсуждение проекта главного финансового документа страны и государственных внебюджетных фондов у депутатов есть 5,5 часов. После этого до 4 ноября будет идти прием поправок ко второму чтению. Оно состоится 19 ноября.
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