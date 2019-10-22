Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе

На конец сентября в регионы в рамках реализации национальных
проектов поступило максимум 70% средств, минимум – 10%, – рассказал Володин. На дорожные работы было перечислено 40% от запланированных бюджетных
денег.
В связи с этим повышение эффективного расходования бюджетного рубля является одним из основных вопросов при принятии главного финансового документа страны на следующие три года. "Деньги должны приходить в регионы в январе", – подчеркнул спикер Госдумы.
Для этого к началу следующего года необходимо сформировать нормативную базу профильных министерств, в самих регионах все торги должны проходить до марта, а с апреля – начинаться работа. Это повысит эффективность использования бюджетных средств в два-три раза, уверен Володин.
Также необходимо увеличивать финансирование программы развития сельских территорий. Сумма на эти цели увеличена в два раза, но этого все равно недостаточно, указал спикер. "Нам будет необходимо выйти на цифру, которая и экспертами определена, и профильным министерством, – 60 миллиардов рублей. Сейчас у нас 36 миллиардов", – уточнил председатель нижней палаты.
Володин акцентировал внимание и на вопросе сокращения разрыва между обеспеченными и дотационными субъектами.
"Было бы правильно, чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов, которые самостоятельно эту проблему не могут решить", – предложил спикер.
Регионам необходимо помочь: обеспечить машинами скорой помощи, коммунальной техникой, новым общественным транспортом. Нужна адресная поддержка, указал Володин.
Особую значимость для развития регионов приобретают проекты в рамках государственно-частного партнерства. "Если не будем целенаправленно этим заниматься, у нас не будет расти количество регионов-доноров, не будет рабочих мест, у нас будет сохраняться отток людей в крупные города", – сказал спикер, призвав работать над привлечением инвестиций в субъекты Федерации.
В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главного финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета составят более 20 триллионов рублей.
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