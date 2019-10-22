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Политика

Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции "Единая Россия".
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На конец сентября в регионы в рамках реализации национальных проектов поступило максимум 70% средств, минимум – 10%, – рассказал Володин. На дорожные работы было перечислено 40% от запланированных бюджетных денег.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В связи с этим повышение эффективного расходования бюджетного рубля является одним из основных вопросов при принятии главного финансового документа страны на следующие три года. "Деньги должны приходить в регионы в январе", – подчеркнул спикер Госдумы.

Для этого к началу следующего года необходимо сформировать нормативную базу профильных министерств, в самих регионах все торги должны проходить до марта, а с апреля – начинаться работа. Это повысит эффективность использования бюджетных средств в два-три раза, уверен Володин.

Также необходимо увеличивать финансирование программы развития сельских территорий. Сумма на эти цели увеличена в два раза, но этого все равно недостаточно, указал спикер. "Нам будет необходимо выйти на цифру, которая и экспертами определена, и профильным министерством, – 60 миллиардов рублей. Сейчас у нас 36 миллиардов", – уточнил председатель нижней палаты.

Фото: duma.gov.ru

Володин акцентировал внимание и на вопросе сокращения разрыва между обеспеченными и дотационными субъектами.

"Было бы правильно, чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов, которые самостоятельно эту проблему не могут решить", – предложил спикер.

Регионам необходимо помочь: обеспечить машинами скорой помощи, коммунальной техникой, новым общественным транспортом. Нужна адресная поддержка, указал Володин.

Особую значимость для развития регионов приобретают проекты в рамках государственно-частного партнерства. "Если не будем целенаправленно этим заниматься, у нас не будет расти количество регионов-доноров, не будет рабочих мест, у нас будет сохраняться отток людей в крупные города", – сказал спикер, призвав работать над привлечением инвестиций в субъекты Федерации.

В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главного финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета составят более 20 триллионов рублей.

Автор: 22 октября 2019, 14:29

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