Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе

До конца года необходимо найти решение, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Деньги должны поступать в регионы уже в январе, заявил председатель нижней палаты в ходе заседания думской фракции "Единая Россия".



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