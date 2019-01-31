Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
ПЕНСИИ НА "МИРЕ"
Карта "Мир" станет еще популярнее. С 1 февраля пенсии военных, сотрудников МЧС, ФСИН и МВД начнут постепенно переводить на карты национальной платежной системы. Переходный период завершится 30 июня 2020 года. До этого на "Мир" перевели зарплаты бюджетников и стипендии студентов.
РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 февраля все социальные выплаты будут увеличены на 4,3%. Будут проиндексированы детские пособия, а также выплаты инвалидам и ветеранам. Индексация коснется жертв фашизма, а именно несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания. Таким образом государство продолжает курс на финансовую защиту наименее обеспеченных граждан.
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
В конце февраля в России завершится второй этап амнистии капиталов. Налоговики предупреждают, что декларацию необходимо подать на бумажном носителе в любую налоговую инспекцию страны. Всех, кто имеет недвижимость и счета за границей, могли задекларировать их с 1 марта 2018 года, теперь время на добровольное признание подходит к концу.
ЦИФРА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
С 11 февраля семь регионов России перейдут на цифровое телевещание. В числе первых – Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. Жители этих регионов смогут принимать 20 каналов в улучшенном качестве. Изменения коснутся и интернета. С 1 февраля года начнется переход российских ресурсов на новый протокол стандарта DNS.
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
До 15 февраля иностранным компаниям, которые оказывают электронные услуги и продают контент российским организациям и индивидуальным предпринимателям, необходимо встать на налоговый учет в качестве плательщиков НДС. Если они это не сделают, то заплатят штраф – 10% от выручки.
ТАБАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В конце февраля в России завершится эксперимент, во время которого производители табачных изделий могли добровольно маркировать пачки с сигаретами. С 1 марта маркировка табака станет обязательной. Маркировка позволяет отследить передвижения продукции из-за границы в Россию и далее по стране. Это делается для борьбы с контрафактом. После сигарет, обязательная маркировка с 1 июля будет введена для обуви, а с 1 декабря для целого перечня товаров, среди которых будут духи и постельное белье.
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