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Общество

Конец света произойдет 1 февраля

Фото: pixabay.com
Эксперты предупредили жителей Земли о надвигающейся опасности: к нашей планете приближается огромный астероид, который приведет к уничтожению нескольких континентов. Конец света может произойти уже завтра, 1 февраля.
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По мнению специалистов NASA, серьезную угрозу для обитателей Земли представляет астероид 2002 NT7. Небесное тело обнаружили еще в июле 2002 года. Объект составляет в диаметре два километра. Тогда эксперты назвали его самым опасным астероидом, который когда-либо был известен человечеству. Столкновение с небесным телом может привести к уничтожению целых континентов и к глобальному изменению климата.

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Нумерологи уточнили дату конца света

Ученые считают, что конец света наступит в 11:47. Однако они не сообщают, на какое именно время ориентировались во время исследований – на гринвичское или московское. Астероид врежется в нашу планету со скоростью 17 миль в секунду. Специалисты утверждают, что сила удара будет равно 450 миллионам тонн тротила (30 миллионов бомб, сброшенных на город Хиросиму).

Генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев подтверждает эту версию. Специалист уверен, что падение астероида может произойти в любой момент, так как смертоносные небесные тела постоянно пролетают мимо нашей планеты. "Благодаря развитию средств наблюдения стало понятно, что вокруг Земли буквально "роятся" астероиды. Наша планета находится под обстрелом. Можно ожидать падения в любой момент", – цитирует ученого "ТВ Центр".

Святая Матрона Московская предрекала, что апокалипсис наступит в 2019 году. Люди отвернулись от Бога, и им придется расплатиться за свое неверие. Она считала, что выживут на Земле только русские. 

"Верующих будет мало, жизнь будет хуже и хуже. Народ будет словно под гипнозом. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут: выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу", – передает пророчество Матроны Пятый канал.

Против этой версии конца света высказались исследователи Томского государственного университета. Доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Татьяна Галушина уверена, что космический объект уже приближался к Земле на расстояние 61 миллиона километров. Это произошло еще 13 января 2019 года.

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И в последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", – пояснила она в интервью РИА "Томск".

Космический объект уже пролетал недалеко от нашей планеты в январе 2003 года, в феврале 2012 года и в августе 2018 года. По подсчетам специалистов, он вновь приблизится к Земле в 2028-м. Все последующие приближения не будут нести никакой опасности, утверждают эксперты. 

Автор: Полина Крылова31 января 2019, 18:44

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