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Общество

Как изменится жизнь россиян к Новому году 2019

Фото: www.globallookpress.com
Срок уплаты налогов, изменения в функционале МФЦ, знак "ГМО" на продуктах питание и прочее. Дни.ру выяснили, как изменится жизнь россиян в преддверии Нового года 2019.
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И спи спокойно 

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 Новый год 2019

Сюжеты Новый год 2019

3 декабря – последний день, когда необходимо оплатить налоги на землю, недвижимость и транспорт. У тех, кто просрочит оплату, долг начнет каждодневно расти за счет пени. Соответственно, чем дольше гражданин будет затягивать исполнение своих обязанностей, тем больше он заплатит в конечном итоге 

Необходимо помнить, что в случае, если размер долга превысит 30 тысяч рублей, за границу могут уже не пустить. Особенно это актуально для тех, кто решил встретить Новый год 2019 за границей. Ситуация может дойти до того, что платить придется по решению суда. Тогда с гражданина будет взиматься еще и госпошлина, а также сбор Федеральной службы судебных приставов.  

Кроме того, к Новому году 2019 на сайте Федеральной налоговой службы можно будет узнать о долгах налогоплательщиков и совершенных ими правонарушениях. Прежде всего, эта мера полезны для бизнеса. Теперь перед тем, как иметь дело с какой-либо организацией, можно легко проверить ее надежность. 

Фото: www.globallookpress.com

МФЦ расширяет горизонты 

К Новому году 2019 в многофункциональных центрах предоставления госуслуг можно будет получить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Правда, пока такая возможность доступна лишь жителям Татарстана.  

Сейчас в многофункциональных центрах можно заменить просроченные или пришедшие в негодность права. В дальнейшем эксперимент с выдачей водительских удостоверений в МФЦ планируется распространить на другие субъекты, включая столицы.  

Права "Сбере" 

Получить водительские права с декабря можно будет и в Сбербанке. Отделения главной кредитной организации страны начнут выдавать биометрические удостоверения со специальным микрочипом, содержащим сведения о владельце документа, включая электронную подпись и отпечатки данных. Биометрические права можно будет получить и в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих технические возможности для оформления документов нового образца.  

Безопасные автоперевозки 

С приближением Нового года 2019 вступят в силу изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения". Осуществляющие перевозки пассажиров индивидуальные предприниматели и юрлица будут обязаны соблюдать повышенные требования безопасности.  

Помимо прочего, закон обяжет создавать условия для повышения квалификации водителей, обеспечивать стоянку транспортного средства, проводить предрейсовый контроль его технического состояния. Физлица, осуществляющие эксплуатацию автомобиля, также должны обеспечивать соответствие его технического состояния требованиям законодательства.  

Фото: www.globallookpress.com

Знак "ГМО" на продуктах 

Также к Новому году 2019 начнут действовать изменения в Технический регламент Таможенного союза, в соответствии с которыми на упаковку продуктов питания, которые были изготовлены с использованием генетически модифицированных организмов (ГМО) будет наноситься знак с надписью "ГМО". Эта мера не распространяется на товары, в которых процент ГМО не превышает 0,9%.  

Тепловые счетчики придется поставить 

Также в декабре заканчивается срок для обязательной установки тепловых счетчиков собственниками помещений, где максимальное потребление тепла не превышает 0,2 Гкал в час.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2018, 21:57

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