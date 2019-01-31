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Экономика

Обвалившийся курс рубля добьет россиян в феврале

Курс рубля очень нестабилен. Фото: Дни.ру
Прошлый год выдался весьма неудачным для российской валюты – деревянный потерял больше 20% к доллару и около 15% – к евро. Однако в январе рубль отыграл часть утерянных позиций. Опрошенные "Дни.ру" эксперты призывают не расслабляться: по их мнению, негативно на курс рубля могут повлиять новые санкции США, трудности в американской экономике, сложная ситуация на глобальных фондовых рынках и многие другие факторы.
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Напряженная ситуация на внешних рынках может сыграть против российской валюты, с другой стороны, позитивно на курс рубля может повлиять стабилизация цен на нефть и снижение санкционного давления, отмечают в Управлении аналитических исследований УК "Уралсиб". "В целом, ожидая незначительного ослабления рубля, мы не видим существенного влияния на макроэкономические показатели, такие как, например, инфляция", - отметили эксперты. 

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Сюжеты Курс рубля

В свою очередь управляющий директор ИК "Алго Капитал" не исключил падения курса рубля до отметки в 70 рублей за доллар. Укрепление деревянного в первом месяце текущего года аналитик объяснил отсрочкой введения нового пакета американских санкций против России.  

Негативный сценарий для курса рубля предсказывает также эксперт сферы финансов и банковского дела Московского отделения "Опоры России" Владимир Григорьев. Экономист не исключил повторения ситуации прошлого года. По его мнению, рубль – слабая валюта, у которой нет крепкого фундамента в виде развитой и устойчивой к кризисам экономики. Более того, отметил Григорьев, снижается роль факторов, которые помогли деревянному отыграть часть позиций в январе.

В прошлом году рубль потерял 15-20% своей стоимости. Фото: www.globallookpress.com

"Во-первых, налоговый период, когда экспортеры активно меняют валюту на рубли для выплаты налогов, завершился, то есть с этой стороны поддержки российской валюте уже ожидать нельзя. Плюс сейчас очень нестабильная ситуация на глобальных фондовых рынках – в этом случае инвесторы, как правило, начинают переходить из валют неустойчивых, к которым в том числе относится рубль, к валютам устойчивым – доллару и евро.

То есть возможен дополнительный отток средств с нашего рынка, что приведет к еще большему ослаблению российской валюты", – пояснил экономист. 

Негативно на курс рубля влияет и стагнация на нефтяном рынке – цены на черное золото не растут, даже несмотря на кризис в нефтедобывающей Венесуэле, отметил Григорьев. Аналитик призвал не списывать со счетов и санкционный фактор. Он напомнил об апреле и августе прошлого года, когда курс рубля снижался по отношению к доллару на 8-10% в течение нескольких дней. Если США введут новые ограничения, то ситуация может повториться, спрогнозировал эксперт. 

Главная угроза курсу рубля – санкции США. Фото: www.globallookpress.com

"Ослабление рубля, безусловно, негативно коснется потребительского рынка и уровня жизни населения. На нашем внутреннем рынке много импортных товаров, более того, даже в российской продукции есть импортные комплектующие, которые закупаются в иностранной валюте. Поэтому если рубль слабеет, то это всегда приводит к повышению стоимости товаров и повышению инфляции. Это означает, что вырастет стоимость и топлива, и продуктов, и других товаров, которые мы приобретаем", – рассказал Григорьев.  

Курс рубля в феврале вряд ли превысит 70 рублей за доллар, полагают эксперты. Фото: www.globallookpress.com

Директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин согласен, что главное влияние на курс рубля окажут санкции. Эксперт полагает, что в феврале стоимость российской валюты будет колебаться в районе 67,50 - 68,50 за доллар. "Снятие санкций с En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" является позитивным сигналом для всего мирового сообщества.

Тем не менее могут возникать инициативы отдельных американских сенаторов по введению второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей, что окажет давление на российскую валюту", – считает аналитик. 

Начальник отдела дилинга казначейства банка "Оранжевый" Денис Новиков при прогнозировании курса рубля призвал обращать внимание на геополитические факторы. "В пользу роста рубля играют политический конфликт в Венесуэле и ожидание действий Федеральной резервной системы США, ведущих к ослаблению доллара", – сказал эксперт. 

Россияне недовольны текущим курсом рубля. Фото: www.globallookpress.com

Более позитивен в отношении февральского курса рубля аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. По его мнению, ситуация на рынке будет спокойная, а курс российской валюты составит 65,50 – 67,50 рубля за доллар. Экономист согласился в оценке санкций как главной угрозы деревянному, но полагает, что новые ограничительные меры будут обсуждаться не раньше марта. "Инфляция, также способствующая росту доллара и евро, постепенно замедляется", – отметил Кравчук.  

В любом случае, точно предсказать курс рубля в наше неспокойное время не может никто. Валютный рынок очень нестабилен, все может измениться в любой момент. Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие и душевное равновесие.

Автор: Иван Поляков31 января 2019, 18:00

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