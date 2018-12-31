Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году

Новый год 2019 – это не только салат оливье, бой курантов и очередной "голубой огонек" по телевизору. С 1 января вступят в силу новые законы, которые сильно изменят жизнь россиян. "Дни.ру" сделали подборку самых важных грядущих изменений в законодательстве.



Повышение МРОТ и пособий

С нового года 2019 минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей – уровень прожиточного минимума за второй квартал уходящего года. Вместе с МРОТ повысятся и привязанные к нему социальные пособия: по беременности и родам для неработающих женщин, при оформлении больничного листа и другие.

В наступающем году увеличится и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Вместо 24 536 рублей семьи с нового года 2019 будут получать почти на две тысячи больше – 26 152 рубля.

Кроме того, с января начнет действовать закон о "сопровождаемой" занятости инвалидов. Специалист по работе с людьми с ограниченными возможностями должен быть в каждом отделении занятости. По закону каждый соискатель с инвалидностью должен своевременно получать информацию о новых вакансиях.

Пенсионные изменения

С нового года 2019 начнут реализовываться положения пенсионного законопроекта. Во втором полугодии 2019 года выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в первой половине 1964 года и мужчины первого полугодия 1959 года. Согласно пенсионному законопроекту, к 2028 году представители сильного пола будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60.

Как и обещалось, пенсии в следующем году будут расти большими темпами, чем инфляция – 7% против 4,3%. В следующие годы инфляция прогнозируется на уровне 4%, поэтому размер индексации будет пониже – в районе 7%.





Нововведения для водителей

В январе вступает в силу правило "0,3 грамма спирта на литр крови водителя". Административная ответственность сидящему за рулем гражданину будет грозить лишь при превышении этой концентрации, так что кефир и квас на новый год 2019 можно будет пить спокойно.

Произойдут изменения и с полисом обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). С нового года 2019 он получит единую бумажную и электронную форму. Информация будет сохраняться в QR-коде, что сделает подделку полиса невозможной.

Поменяются и тарифы на ОСАГО. Минимальная ставка упадет с 3432 до 2746 рублей. Максимальная, наоборот, вырастет – с 4118 до 4942 рублей. Для самых молодых полисы станут дороже, а водители от 59 лет со стажем от шести лет получат скидки.





Налоговые маневры

Новый год 2019 принесет и повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. При этом льготная ставка в размере 10% сохранится для товаров общественного значения – продовольствие, лекарства и медицинские изделия, детские товары, периодика и книги, имеющие образовательное и культурное значение.

Поменяется и налог на недвижимость. С января плата за помещения будет высчитываться исходя из их кадастровой оценки, а не инвентаризационной стоимости. Величина ставки устанавливается властями с учетом местных условий.

Обязательства самозанятых



С нового года 2019 в пилотном режиме в нескольких регионах страны начнется эксперимент по введению налогов для самозанятых граждан. Это те, кто официально нигде не работает, но получает доходы от индивидуальной трудовой деятельности – фрилансеры, парикмахеры, репетиторы и другие.





Эксперимент стартует в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Налог для самозанятых жителей этих регионов будет существенно ниже НДФЛ или НДС - 4% для физических лиц и 6 – для юридических.

Взимание платы будет вестись по упрощенной схеме. Для регистрации самозанятому нужно будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". Граждане или юрлица обязаны делать отчисления каждый месяц не позднее 25-го числа.

Начало мусорной реформы

В новом году 2019 в России стартует реализация так называемой мусорной реформы. В каждом регионе будет своя компания-оператор, которая будет заниматься вывозом бытовых отходов на свалки, где мусор будут перерабатывать.

В квитанциях за коммунальные платежи появится отдельная строка – за вывоз мусора. Тариф будет рассчитываться на каждого жителя дома, причем как для многоквартирных, так и для частных домов. Вместе с тем управляющие компании обязаны уменьшить плату за содержание жилья на ту сумму, которая ранее шла на вывоз бытовых отходов.





Впрочем, мусорная реформа с нового года 2019 стартует не во всех регионах. По закону в некоторых субъектах, которые не успевают организовать систему вывоза отходов по-новому, реализация реформы будет отложена.

Вместе с тем россиян ждет очередное удорожание услуг ЖКХ. Индексация тарифов будет разбита на два этапа: на 1,7% в январе и на 2,4% – в июле. Ранее суммы в квитанциях повышались дважды в год.

Покупателей жилья застрахуют

С июля следующего года изменится порядок привлечения средств граждан застройщиками. Долевое строительство отменяется, вместо него вводится проектное финансирование. В новом году 2019 покупатель будет класть деньги на специальный счет в банк, а продавец получит их лишь когда передаст ключи от готовой квартиры.

Средства на строительство девелопера будут вынуждены одалживать в банках. Из-за необходимости застройщиков обслуживать кредит эксперты предрекают повышение цены на новостройки. Однако отмечают, что эффект будет временный и в дальнейшем на фоне конкуренции стоимость недвижимости снова снизится.

Отмена внутреннего роуминга

Еще одно нововведение, на этот раз однозначно положительное, ожидает россиян в июне 2019 года. С началом первого летнего месяца следующего года по всей стране будет отменен роуминг. Долгожданный законопроект Госдума приняла в конце 2018 года.





Отмена национального роуминга обсуждалась несколько лет, правительство не могло согласовать с операторами новые условия работы. Авторы законопроекта назвали внутрироссийский роуминг архаизмом, который мешает развитию доступности услуг.

В соответствии с принятым нормативным актом, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от места нахождения абонента. Это повысит комфорт передвижений россиян по стране, в том числе позволит уменьшить траты в путешествиях. Ожидается, что среди прочего отмена роуминга поспособствует развитию внутреннего туризма.