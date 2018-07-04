Как изменится жизнь россиян после повышения НДС

Политики, экономисты и общественность активно обсуждают предложенное правительством повышение НДС с 18% до 20%. Несмотря на то, что озвучиваются порой противоречивые оценки этого шага, большинство опрошенных Dni.Ru экспертов признают, что делать это необходимо для поддержания стабильной экономики и выполнения поставленных президентом задач по повышению уровня жизни россиян.

Ставка НДС не менялась с 2004 года, тогда она была понижена с 20% до 17%, напоминает адвокат Дмитрий Зацаринский. Решение о повышении налога с 1 января 2019 года, которое в виде законодательного акта уже принято Госдумой в первом чтении, юрист назвал простым для правительства, но не единственным.

"Существует другой способ получения дополнительных доходов в бюджет. Я считаю, что средства можно почерпнуть из возросших доходов от продажи нефти на внешних рынках. При этом можно получить вполне сопоставимые цифры", – сказал Зацаринский.

По его словам, увеличение ставки НДС на 2% позволит бюджету получить в ближайшее время более 600 миллиардов рублей дополнительно, которые правительство планирует направить на инфраструктурные проекты и инвестиции внутри страны.

Представитель адвокатского бюро "Нянькин и партнеры" Алексей Нянькин назвал налог на добавленную стоимость одним из наиболее сложных косвенных налогов, влияние ставки которого не может рассматриваться в прямой зависимости с важнейшими социально-экономическими явлениями, такими как инфляция и рынок труда.

Юрист напомнил, что, заявляя об увеличении базовой ставки НДС, исполнительная власть утверждала о параллельном снижении бремени социальной нагрузки на работодателей в части уплаты страховых взносов. Безусловно, повышение НДС даст возможность для российских властей увеличить доходную часть бюджета, заключил Нянькин.





Очевидно, что увеличение НДС спровоцирует рост цен на товары первой необходимости, уверен руководитель отдела обучения QBF Аветис Вартанов. Чтобы избежать этого, правительство приняло решение сохранить действующее льготное налоговое обложение в отношении продовольствия, детских и медицинских товаров.

По мнению эксперта, полностью избежать повышения стоимости продуктов питания и сельхозпродукции едва ли удастся. "Конечная цена продуктов теснейшим образом связана с транспортными расходами, которые поползут вверх с ростом НДС. Кроме того, в экономике весьма распространен эффект, когда цены повышаются заодно и заранее. Продавцы чувствуют, что они могут поднять стоимость своих товаров и услуг, и делают это, чтобы застраховаться от возможных издержек в будущем", – отметил Вартанов.





Стоит отметить, что в правительстве и Госдуме звучат в основном положительные оценки ситуации в экономике, которая сложится в результате повышения ставки налога. "Решение по НДС – это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом", – заявил председатель бюджетного комитета нижней палаты парламента Андрей Макаров. Он отметил, что средства в первую очередь пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.

Тем временем в кабмине оценили влияние повышения НДС на стоимость бензина. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, оно будет несущественным. "Колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", – сказал замминистра и напомнил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, что должно оказать стабилизирующее влияние на цены.





По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, повышение НДС не окажет негативного воздействия на промышленность. При этом министерство выразило готовность поддержать предприятия при возникновении чувствительных для бизнеса ситуаций.

"Некоторые отрасли, особенно те, которые ориентированы на экспорт, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета", – отметил Мантуров в интервью РИА Новости.

Более пессимистический прогноз дало Минэкономразвития. Согласно базовым оценкам ведомства, повышение НДС приведет к замедлению роста ВВП ко второму кварталу 2019 года и временному ускорению инфляции. Но есть и хорошие новости: министерство ждет существенного всплеска инвестиций в основной капитал в 2020 году. Безработица, согласно ожиданиям Минэкономразвития, будет продолжать снижаться. К 2024 году ее уровень не превысит 4,6% при 5,2% в 2017 году.

Как бы нам не хотелось платить меньше налогов, но любое государство существует за счет средств налогоплательщиков и как ни крути каждого из нас это касается, констатирует генеральный директор инвестиционного холдинга ООО "Котов Групп" Роман Котов. Повлиять мы с вами на это не можем, поэтому будем искать способы увеличения доходов и уменьшения расходов.

"Можно бесконечно ругаться на правительство, но от этого мало что изменится. Налоги во всем мире высокие, и не только в России, и понятно, что население от этого страдает, но если у государства не будет хватать денег на обеспечение жизнедеятельности его самого, то будет еще хуже. Поэтому "поохали, поахали, и пошли дальше работать и зарабатывать", - резюмировал эксперт.