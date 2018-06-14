Правительство заявило о повышении налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС) повысят на 2%, сообщает сайт телеканала "360". "Сейчас она 18%, предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по НДС будут сохранены", – заявил премьер‐министр Дмитрий Медведев. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что повышение ставки НДС с 2019 года будет приносить бюджету более 600 миллиардов рублей ежегодно, пишет НСН.