Рост НДС не повысит цены на продукты

До конца весенней сессии нижней палате парламента предстоит рассмотреть более двух десятков налоговых законопроектов. В их числе поправки, повышающие налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Предстоящее изменение, заверил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, не отразится на стоимости ряда товаров, в том числе, продуктов питания.

За оставшиеся четыре недели работы в рамках текущей сессии нижней палаты парламента законодателям необходимо определиться с основными изменениями в Налоговый кодекс. В преддверии возвращения депутатов из своих избирательных округов после региональной недели на площадке комитета Госдумы по бюджету и налогам прошла встреча с руководителями крупнейших бизнес-объединений России, где обсуждались изменения налогового законодательства.



"В июле месяце Госдуме предстоит принять 22 налоговых закона и два сопровождающих пакета поправок в Бюджетный кодекс, которые, в первую очередь, связаны с тем, чтобы при снижении ставок акцизов по бензину, у нас не пострадали региональные дорожные фонды", – сообщил Андрей Макаров.

По его словам, в частности на рассмотрении парламентариев находится пакет законопроектов о налоге на дополнительный доход в нефтяной отрасли (здесь планируется прописать заморозку акцизов на бензин". Также депутатам предстоит обсудить изменения порядка расчета налога на имущество.

Кроме того, одним из важнейших документов по изменению налогового законодательства станет законопроект о повышении НДС до 20%. Как отметил парламентарий, ранее в России такая ставка уже действовала, а сразу после введения данного налога он вообще составлял 28%.

Андрей Макаров напомнил, что снижение ставки налога на 2% было сделано на пике экономического роста в 2004 году. Сегодня же ситуация в экономике изменилась, и размер налога тоже может меняться: "Было снижение, но никто не говорил, что это будет навсегда, ставки могут меняться".

Что касается предстоящего повышения ставки налога, то, как заверил Андрей Макаров, это никак не отразится на ценах социально значимых товаров и продуктов питания. "На социально значимые товары НДС не меняется, поэтому то, что сейчас мы слышим о том, что цена повысится на продукты питания и детские товары, то это как минимум недобросовестно", — заявил глава думского комитета.

Напомним, в настоящее время на рассмотрении депутатов Госдумы находится правительственный законопроект, который предусматривает повышение НДС с 18% до 20% со следующего года. Ожидается, что в первом чтении документ будет рассмотрен 1 июля.