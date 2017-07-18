Пенсии проиндексируют по уровню инфляции

Пенсии и социальные выплаты проиндексируют по уровню инфляции текущего года. Этот показатель, как ожидается, удержится в рамках, заявили на парламентских слушаниях в Госдуме.

Социальные пособия, а также выплаты неработающим пенсионерам в будущем году будут проиндексированы по уровню текущей фактической инфляции, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Речь о пенсиях зашла на парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период до 2020 года.

Топилин подчеркнул, что решение уже оформлено соответствующими законами и другими нормативно-правовыми актами. В Минэкономразвития прогнозируют, что инфляция в стране к концу года составит 3,8%.

Говорил глава Минсоцзащиты и о проблемах – в частности, о несбалансированности бюджетов внебюджетных фондов. Причиной такого состояния Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования Максим Топилин назвал льготные ставки тарифов страховых взносов. По его словам, из-за этого в организации поступает меньше средств, а выпадающие доходы компенсируются из федерального бюджета.

Кроме того, министр выступил против снижения ставок страховых взносов. "Нам представляется, что говорить о снижении ставок не совсем верно. Наоборот, надо поддерживать страховую природу этих фондов", – считает Топилин. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство предлагает реализовать налоговый маневр по схеме "22/22": увеличить НДС с 18 до 22% и снизить ставку страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 22%.

О налогах говорил и глава Общественной палаты России. По мнению Валерия Фадеева, необходимо "взять" недоплаченное в казну с богатых домохозяйств – а это почти полтриллиона рублей.

"В России примерно 200–300 тысяч действительно богатых домохозяйств – не среднего класса, не с зарплатой 500 тысяч или 1 миллион рублей, а действительно богатых. Это домохозяйства, у которых машины серьезные, большие дома, недвижимость за рубежом", – сказал Фадеев. По оценкам секретаря ОП, богатые люди недоплачивают в казну 500 миллиардов рублей.

Напомним, что министерство финансов и его глава Антон Силуанов неоднократно высказывались против введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Однако, по мнению Фадеева, речь идет не о повышении налога. "Надо попытаться взять те деньги, которые эти люди должны заплатить", – отметил глава Общественной палаты.