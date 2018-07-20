Абрамович попросил у США пощады
Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно), ввозимые из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Администрация Белого дома объявила торговую войну – кроме названных государств, она коснулась Китая и России.
Evraz – международная металлургическая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Крупнейшими пакетами акций владеют российские бизнесмены Роман Абрамович (30,52%), Александр Абрамов (20,92%) и Александр Фролов (10,45%). В прошлом году организация получила 759 миллионов долларов чистой прибыли.
Адресованная Вашингтону просьба компании касается стальных слябов – полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей прокатки. Североамериканское подразделение Evraz уже оплатило морскую поставку двух партий слябов, произведенных в Мексике на одном из заводов крупнейшей в мире сталелитейной компании Arcelor Mittal. Их должны были доставить на завод Evraz в американском Портленде.
Вы спасены, @fctosno #Челси #Абрамович pic.twitter.com/jOHAbbWizz— Уже не Тотти (@uzhenetotti) 1 июня 2018 г.
Компания обосновывает свою просьбу тем, что контракты были заключены еще до введения американских пошлин на сталь, и 1 июня одно судно уже было в пути. Кроме того, Evraz просит вывести из-под пошлин сырье, которое поставляется в США с принадлежащего компании завода в Канаде, передает "Интерфакс".
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