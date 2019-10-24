Роман Аркадьевич Абрамович бизнесмен

Детство будущего миллиардера было нелегким: уже в возрасте четырех лет Роман остался сиротой. Хотя он и родился в еврейской семье, но в советском паспорте Бориса Абрамовича в графе "национальность" было написано "русский". Его мать умерла, когда мальчику исполнился год, а через три года отец Аркадий Нахимович Абрамович погиб на стройке в результате аварии.

После этого трагического события Романа берет на воспитание его дядя Лейб, работавший начальником рабочего снабжения. Будущий предприниматель не проявляет заметного интереса к учебе, но уже в это время замечает в себе блестящие организаторские способности. Высшее образование Абрамович так и не получил.

В 1998 году СМИ впервые упоминают имя Романа Абрамовича. До того времени ему удавалось оставаться в тени настолько успешно, что никто даже не знал, как он выглядит. Все изменилось, когда достоянием прессы стала информация о том, что Роман Аркадьевич является доверенным лицом российского президента Бориса Ельцина.

С 2001 по 2008 год Абрамович занимает должность губернатора Чукотского автономного округа. Губернатор Чукотки успешно развивает нефтяную отрасль региона в течение семи лет.

В 2003 году олигарх осуществляет бизнес-сделку, которая принесла ему помимо прибыли широкую известность в обществе. Абрамович выкупает английский футбольный клуб "Челси".