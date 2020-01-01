Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович бизнесмен

  • Дата рождения: 24 октября 1966
  • Место рождения: Саратов
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Рост: 177
  • Вес: 80
  • Дети: Анна Абрамович (30 января 1992), Аркадий Абрамович (14 сентября 1993), Софья Абрамович (3 апреля 1995), Арина Абрамович (2001), Илья Абрамович (18 февраля 2003), Аарон Александр Абрамович (5 декабря 2009), Лея Абрамович (8 апреля 2013)

Детство будущего миллиардера было нелегким: уже в возрасте четырех лет Роман остался сиротой. Хотя он и родился в еврейской семье, но в советском паспорте Бориса Абрамовича в графе "национальность" было написано "русский". Его мать умерла, когда мальчику исполнился год, а через три года отец Аркадий Нахимович Абрамович погиб на стройке в результате аварии.

После этого трагического события Романа берет на воспитание его дядя Лейб, работавший начальником рабочего снабжения. Будущий предприниматель не проявляет заметного интереса к учебе, но уже в это время замечает в себе блестящие организаторские способности. Высшее образование Абрамович так и не получил.

В 1998 году СМИ впервые упоминают имя Романа Абрамовича. До того времени ему удавалось оставаться в тени настолько успешно, что никто даже не знал, как он выглядит. Все изменилось, когда достоянием прессы стала информация о том, что Роман Аркадьевич является доверенным лицом российского президента Бориса Ельцина.

С 2001 по 2008 год Абрамович занимает должность губернатора Чукотского автономного округа. Губернатор Чукотки успешно развивает нефтяную отрасль региона в течение семи лет.

В 2003 году олигарх осуществляет бизнес-сделку, которая принесла ему помимо прибыли широкую известность в обществе. Абрамович выкупает английский футбольный клуб "Челси".

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