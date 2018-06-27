Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении

Российский миллиардер еврейского происхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругой дизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.

Летом прошлого года Роман и Дарья объявили о расставании. За плечами у супругов десять лет брака и двое общих детей: Аарон и Лея.

Каким-то образом Абрамович и Жукова смогли сохранить дружеские отношения. Они часто выходят вместе в свет. Сначала их застукали на праздновании дня рождения клуба "Гараж". Тогда экс-супруги с удовольствием позировали перед камерами и выглядели абсолютно спокойными.

После бывших возлюбленных опять видели вместе. Они появились в Большом театре, где сейчас идет балет "Нуреев". Снимки парочки тем же вечером появились в Сети.

Публикация от В мире шоубиза! Все новости�� (@shoubiz_naiznanku) 10 Сен 2017 в 7:59 PDT

Интернет-обыватели принялись рассуждать, что же происходит между дизайнером и предпринимателем. Многие пришли к выводу, что вскоре случиться воссоединение бывших супругов. Отметим, что Дарья и Роман не комментируют свою личную жизнь, сообщает Teleprogramma.pro.

Публикация от МОДНАЯ ������ ОДЕЖДА (@elementarnost_fashion) 14 Июн 2018 в 2:01 PDT

Добавим, что в конце прошлого года Дарье Жуковой приписывали роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Впервые их заметили вместе на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Однако тогда мало кто придал этому значение. Подозрение, что Ставроса и Дарью связывает нечто большее, чем простое знакомство, стали крепнуть, когда в начале декабря греческий миллиардер вместе со все той же спутницей посетил выставку Art Basel в Майами. После этого они вдвоем вернулись в Нью-Йорк, чтобы там принять участие в ежегодном обеде в честь пополнения коллекции музея Metropolitan.