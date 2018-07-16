Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Ходатайство холдинга о приобретении пакета акций рассмотрела Федеральная антимонопольная служба. ФАС дала добро, сообщил замруководителя ведомства Андрей Цариковский.
Государство владеет контрольным пакетом акций Первого канала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканала у частных инвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% – у компании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальной медиагруппе".
По российским законам, иностранцы в России не могут владеть более чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. Роману Абрамовичу пришлось решиться на продажу 4% акций "ОРТ-КБ" после того, как он получил гражданство Израиля.
Как сообщалось, "Национальная медиагруппа" намерена также выкупить медиахолдинг "РБК" у бизнесмена Михаила Прохорова. Компания уже имеет активы в газете "Известия", РЕН-ТВ, Пятом канале, русскоязычных версиях Discovery Channel и Eurosport. Экс-депутат Госдумы Алина Кабаева возглавляет совет директоров холдинга, напоминает Ura.ru.
Эксперты уверены, что после завершения сделки редакционная политика Первого канала не изменится. Они отмечают, что ситуация с Абрамовичем не похожа на ту, когда в начале 2000-х годов были лишены контроля над ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский и Владимир Гусинский. Как писали Dni.Ru, предприниматель влиял на информационную политику телеканала, когда приобрел его. В последнее время внимания этому бизнесмен не уделял.
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