Россия нанесла страшный удар по Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.

22 февраля ведомство сообщило о запрете поставок молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Такое решение было объяснено обнаруженными в них бактериями и вредными веществами. О полном запрете поставок молока из Белоруссии речи не шло. Однако вскоре появилась информация о том, что под ограничения попадают все поставки.

В частности, запрещены: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточного и молочного белка. Отметим, что такая мера будет мощным ударом по экономике Белоруссии, поскольку большая часть экспорта республики приходится на пищевую промышленность, в частности – на молочную продукцию. Основным ее потребителем является именно Россия.

Белоруссию удивили действия Россельхознадзора. В республике пытаются выяснить причины запрета. "Только что прочитали… Сейчас выясняем, что побудило к такому решению", – цитирует первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича РИА Новости.

Напомним, в феврале прошлого года Россия ограничила ввоз белорусской говядины. Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила эмбарго.