Мясной конфликт Лукашенко с Россией получил продолжение

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят.

С конца января 2017 года и без того напряженные отношения России и Белоруссии осложнились так называемой мясной войной. По указу Россельхознадзора был введен запрет на поставки контрабандного мяса с ряда минских предприятий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России, а заодно распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Сергея Данкверта.

Война с контрафактными белорусскими товарами началась еще три года назад, а теперь просто приобрела более выраженную форму, заявил Данкверт. "Если вы подаете декларацию, что это колбаса говяжья из Белоруссии (я этот пример Александру Григорьевичу Лукашенко приводил) и называется она говяжьей, а в ней содержится свинина... Ну зачем же людей обманывать? Так нельзя", – посетовал руководитель Россельхознадзора.

По его словам, борьбу с контрабандой из Минска пытались вести мирным путем, но положительных результатов не получили, пишет газета "Известия". При этом Белоруссия заинтересована в торговых отношениях с Россией, уверен Данкверт.

"Заявления белорусского президента о том, что Белоруссия поставляет продукцию в 54 страны, а Россия – лишь одна из этих 54 стран, – все это блеф. Да, в эти 54 страны вы поставили 30 тонн молока, а нам – остальные 30 тысяч тонн. Для Белоруссии открыты все двери? Сильно сомневаюсь", – подчеркнул глава Россельхознадзора.

И все же у Минска и Москвы есть перспективы для того, чтобы наладить экономические отношения. "Если Белоруссия примет решение что-то не поставлять – это их право. У нас простые требования: поставляйте продукцию безопасную и соответствующую тем документам, которые вы пишете", – заключил Данкверт.