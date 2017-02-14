Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Усиленный лабораторный контроль был введен в отношении трех предприятий – птицефабрик "Дубравскийбройлер", "Смолевичи бройлер", а также Столбцовского мясоконсервного комбината. Кроме того, ведомство обратило внимание, что у нескольких других белорусских фабрик при проверке были выявлены нарушения качественного состава при поставках.