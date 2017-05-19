Россия приготовила новое потрясение для Лукашенко

Россия ввела временные ограничения на поставку молочной продукции из Белоруссии. Под действия санкций попали ряд производителей сыра, масла и сухого молока.

Ограничения начали действовать с 19 мая, передает РИА ФАН. По данным Россельхознадзора, решение распространяется на продукцию компаний"Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молочная компания Новогрудские дары", "Молодечненский молочной комбинат", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат". Причиной введения санкций называют повторное обнаружение линкомицина, натамицина, тилозина и ципрофлоксацина в товарах предприятий.