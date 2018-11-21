Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
Впервые за последние годы бюджет страны получился профицитным, то есть его доходы превышают расходы. Причем, очень значительно – в документ заложена сумма в два триллиона рублей. Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
По словам Вячеслава Володина, профицитный бюджет позволит обеспечить устойчивое развитие страны и реализовать задачи, которые определил в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.
"При обсуждении проекта бюджета в первом чтении мы определили ряд приоритетных задач по доработке законопроекта, важнейшее из которых – обеспечить средствами реализацию национальных проектов, которые должны решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан", – сказал Володин.
Известно, что на реализацию национальных проектов с учетом дополнительных средств в ближайшие три года будет направлено более пяти с половиной триллионов рублей. Самые важные проекты получат приоритетное финансирование. На "Демографию" выделят полтора триллиона, на "Здравоохранение" – 700 миллиардов рублей.
Средства пойдут на поддержку людей старшего поколения, государство поможет семьям при рождении детей и создаст условия дошкольного образования. Развитие детского здравоохранения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие сети высокотехнологичных национальных медицинских исследовательских центров – на эти цели будет работать проект "Здравоохранение".
Спикер Госдумы отметил, что значительные средства выделяются на повышение качества жизни людей: более 300 миллиардов будет направлено на нацпроект "Жилье и городская среда", также государство намерено развивать сеть безопасных и качественные автомобильных дорог и улучшать экологию.
По мнению спикера, принятый бюджет создает большие возможности для реализации поставленных президентом задач. Подтверждение этому – большинство поправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими фракциями.
"Многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ", - отметил Володин.
В связи с этим он указал на то, что необходимо обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета после его принятия. Для этого в регламент Думы были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов.
Также Госдума рекомендовала правительству в процессе исполнения бюджета рассмотреть вопрос о выделении средств в приоритетном порядке на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Речь идет о компенсации при закупках дизельного топлива в связи с ростом цен на него.
Наряду с этим Госдума предлагает кабмину
изучить вопрос выделения средств на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Министрам
рекомендуют подумать и о целесообразности направления части средств бюджета на капремонт и строительство трамвайных линий в городах областного значения с
численностью населения более полумиллиона человек.
Спикер Вячеслав Володин отметил, что в постановлении Госдумы, подготовленном к третьему чтению бюджета, содержатся предложения всех фракций палаты.
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