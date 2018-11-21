Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета

Госдума приняла бюджет на ближайшие три года. Документ отправлен в Совет Федерации, затем его должен подписать президент. Депутаты не ограничатся только работой над проектом главного финансового документа страны, но и усилят парламентский контроль за его исполнением. Об этом еще раз напомнил спикер Вячеслав Володин, говоря об эффективной реализации задач по развитию страны.

Впервые за последние годы бюджет страны получился профицитным, то есть его доходы превышают расходы. Причем, очень значительно – в документ заложена сумма в два триллиона рублей. Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.

По словам Вячеслава Володина, профицитный бюджет позволит обеспечить устойчивое развитие страны и реализовать задачи, которые определил в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

"При обсуждении проекта бюджета в первом чтении мы определили ряд приоритетных задач по доработке законопроекта, важнейшее из которых – обеспечить средствами реализацию национальных проектов, которые должны решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан", – сказал Володин.

Известно, что на реализацию национальных проектов с учетом дополнительных средств в ближайшие три года будет направлено более пяти с половиной триллионов рублей. Самые важные проекты получат приоритетное финансирование. На "Демографию" выделят полтора триллиона, на "Здравоохранение" – 700 миллиардов рублей.





Средства пойдут на поддержку людей старшего поколения, государство поможет семьям при рождении детей и создаст условия дошкольного образования. Развитие детского здравоохранения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие сети высокотехнологичных национальных медицинских исследовательских центров – на эти цели будет работать проект "Здравоохранение".

Спикер Госдумы отметил, что значительные средства выделяются на повышение качества жизни людей: более 300 миллиардов будет направлено на нацпроект "Жилье и городская среда", также государство намерено развивать сеть безопасных и качественные автомобильных дорог и улучшать экологию.

По мнению спикера, принятый бюджет создает большие возможности для реализации поставленных президентом задач. Подтверждение этому – большинство поправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими фракциями.





"Многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ", - отметил Володин.

В связи с этим он указал на то, что необходимо обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета после его принятия. Для этого в регламент Думы были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов.

Также Госдума рекомендовала правительству в процессе исполнения бюджета рассмотреть вопрос о выделении средств в приоритетном порядке на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Речь идет о компенсации при закупках дизельного топлива в связи с ростом цен на него.





Наряду с этим Госдума предлагает кабмину изучить вопрос выделения средств на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Министрам рекомендуют подумать и о целесообразности направления части средств бюджета на капремонт и строительство трамвайных линий в городах областного значения с численностью населения более полумиллиона человек.

Спикер Вячеслав Володин отметил, что в постановлении Госдумы, подготовленном к третьему чтению бюджета, содержатся предложения всех фракций палаты.