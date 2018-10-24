Госдума приняла бюджеты трех федеральных фондов
Доходы фонда ОМС запланированы в размере 2 триллионов 98 миллионов рублей, расходы составят 2 триллиона 190 миллиардов, что делает бюджет этой организации дефицитным. Фонд ОМС получит из федерального бюджета в 2019 году 79 миллиардов рублей, в 2020 году – 244,2 миллиарда, в 2021 году – 269,3 миллиарда рублей.
Деньги пойдут, в том числе, на увеличение численности врачей и среднего медперсонала для устранения кадровых диспропорций и дефицита по отдельным специальностям некоторых медработников в соответствии с майским указом президента. Вырастет финансирование оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями и высокотехнологической помощи.
Во время обсуждения бюджета Фонда ОМС на 2019-21 годы глава комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул необходимость безусловного исполнения послания президента в части достижения финансирования медицины из всех источников более 4% ВВП и последовательного решения проблем первичного звена, кадров, материально-технической базы и финансового оздоровления отрасли.
Парламентарий отметил, что в этом году по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина комитет провел предварительное детальное обсуждение планируемого бюджета здравоохранения, что позволило вовремя скорректировать несколько позиций. При этом приоритетом деятельности Фонда ОМС по-прежнему является оказание бесплатной медицинской помощи гражданам страны.
Еще один документ, одобренный депутатами в первом чтении – проект бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года. Он будет профицитным: доходы на 2019 год запланированы в размере 753 миллиардов рублей, расходы – 741 миллиард.
Из этого фонда выделяются деньги на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медосмотра ребенка в течение первого года жизни. Единовременное пособие при рождении ребенка составит в 2019 году 16759 рублей, а в 2021-м вырастет до 18074 рублей.
Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим, представляя документ, обратил внимание на отличия этого проекта бюджета от бюджета предыдущего. В частности, речь идет об отходе в ближайшие три года от принципа взаимозачета к прямым выплатам.
Основные параметры бюджета на ближайшие три года, которые сегодня были приняты Государственной Думой в первом чтении �� pic.twitter.com/aJlKe4P4E0— Государственная Дума (@dumagovru) 24 октября 2018 г.
"Для людей это полезно, потому что имеются жалобы мамочек, что они не могут найти работодателя, или людей, которые рассчитывали получить выплаты, но работодатель пропал и не платит взносы. С помощью прямых выплат этот негативный эффект пресекается", – сказал Кигим.
Наконец, сегодня депутаты приняли проект бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы. Дефицит бюджета этой организации составит 23 миллиарда рублей. Как отметил глава правления ПФР Антон Дроздов, в доходах Фонда учтены средства, которые конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.
Также при формировании доходной части бюджета Фонда учтено продление моратория на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Антон Дроздов проинформировал депутатов, что в законопроекте учтены все решения, которые были приняты вместе с принятием пакета инициатив, направленных на совершенствование пенсионного законодательства.
Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума также приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.
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