Володин: Поправки в бюджет обеспечат реализацию послания президента

Дополнительные бюджетные средства будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и майском указе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом чтении поправок в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.



Председатель нижней палаты отметил, что доходы в 2018 году значительно превысили прогнозы, принятые в конце прошлого года. По словам Володина, доходы составят 18 947,7 триллиона рублей, тогда как изначально было запланировано 17 072,9 триллиона. "Профицит бюджета – 2 138,7 триллиона, это более 2% ВВП", – подчеркнул спикер.

Образовавшиеся в ходе исполнения федерального бюджета средства, рассказал председатель нижней палаты, будут направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию и указе от 7 мая 2018 года.

Так, 107,5 миллиарда рублей пойдут на поддержку регионов и обеспечение сбалансированности их бюджетов. Почти девять миллиардов будут направлены на исполнение закона о повышении минимального размера оплаты труда.



Володин указал на то, что в ходе рассмотрения поправок распределяются не только дополнительные доходы, но и предусмотренные в госпрограммах средства. Это позволит направлять их туда, где они будут использоваться наиболее эффективно.





В пример спикер Госдумы привел сельское хозяйство. По его словам, 11,6 миллиарда рублей будут перераспределены на модернизацию объектов агропромышленного комплекса и улучшение жилищных условий граждан в сельской местности. "Еще 1,7 миллиарда пойдут на субсидии организациям сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения", - уточнил законодатель.

Председатель нижней палаты напомнил, что вместе с поправками в прошлый бюджет законодатели рассматривают проект нового главного финансового закона страны. "Синхронизация работы над этими законопроектами позволит более качественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждому направлению обеспечить максимально эффективное финансирование", – уверен Володин.

Ранее парламентарии приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трех федеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. В следующем году запланированы доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. Расходы – 18 триллионов 37,2 миллиарда.





После принятия проекта главного финансового закона страны депутаты будут контролировать исполнение бюджета. Вячеслав Володин призвал усилить контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм. По словам спикера, огромная возможность в этом вопросе имеется у профильных комитетов.

Законодатель подчеркнул, что это позволит вести детальный анализ исполнения нацпроектов, повысит ответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролировать исполнение бюджета.

Во втором чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов Госдума рассмотрит в ходе пленарного заседания 14 ноября. Окончательно принять нормативно-правовой акт законодатели должны до начала декабря.