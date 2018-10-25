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Политика

Володин рассказал о важности исполнения нового бюджета

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Принятый накануне проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов станет своего рода основой при ведении избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Маджлиси милли (верхней палатой парламента) Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым.  
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"Бюджет, на наш взгляд, серьезный с позиции решения многих вопросов", – сказал спикер в беседе со своим коллегой. По словам Володина, главный финансовый закон на предстоящую трехлетку должен обеспечить реализацию 12 национальных проектов, а также послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил значимость нового федерального бюджета и для депутатов. По его словам, для членов нижней палаты это "больше, чем рядовой закон".

Бюджет, напомнил Володин, рассчитан на три года, а в 2021 году будут выборы в очередной созыв нижней палаты. "Это программа, которая ляжет в основу избирательной кампании, что сделали за это время (работы в Госдуме. – Прим. ред.)", – пояснил законодатель. 

Фото: duma.gov.ru

Напомним, парламентарии накануне приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трех федеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. Документ предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост – 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.  

В 2020 году доходы запланированы в объеме 20,219 триллиона рублей, профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходы превысят расходы на 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5 триллиона рублей. Что касается инфляции, то в следующем году она ожидается на уровне 4,3%, а к 2021 году снизится до 4,0%.   

Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижней палаты парламента.

Автор: Иван Поляков25 октября 2018, 10:42

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