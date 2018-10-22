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Экономика

Володин назвал дату рассмотрения нового бюджета в первом чтении

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/State Duma Russia
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам о дате рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. По словам парламентария, в первом чтении главный финансовый документ страны депутаты будут обсуждать 24 октября. Такое решение было принято по итогам состоявшегося в понедельник, 22 октября, Совета Госдумы.  
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Законодатель отметил, что всего в состав бюджетного пакета входят 13 законопроектов. К их подготовке, подчеркнул Володин, подключились все 26 комитетов нижней палаты. "Всю прошлую неделю госпрограммы, национальные проекты и параметры проекта бюджета обсуждались комитетом по бюджету совместно с профильными комитетами, министерствами и ведомствами", – рассказал спикер Госдумы.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, профильные комитеты нижней палаты представили свои заключения и поддержали принятие главного финансового документа страны в первом чтении. Вместе с тем, отметил Володин, 18 комитетов высказали замечания, которые предлагается реализовать ко второму чтению или в ходе исполнения бюджета в следующем году. 

Спикер отметил, что заключения на проект закона представили Центральный банк, Счетная и Общественная палаты, а также ведущие экономические вузы страны и деловые объединения. "Более 25 отзывов пришло из регионов", – уточнил председатель нижней палаты. В рамках бюджетного процесса политические фракции Госдумы встретятся в начале этой недели с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

По словам спикера, важно, чтобы в федеральном бюджете было обеспечено финансирование реализации 12 национальных проектов, обозначенных в майском указе президента. "В 2019 – 2021 годах на обеспечение национальных проектов предлагается направить 5,5 триллиона рублей дополнительных средств, а в перспективе на шесть лет на эти цели планируется выделить более 13 триллионов рублей", – подчеркнул Володин. 

В понедельник, 22 октября, принять проект нового федерального бюджета Госдуме рекомендовал профильный комитет по бюджету и налогам. По словам его главы Андрея Макарова, документ создает возможности для качественного экономического роста и обладает огромным запасом прочности. Проект закона, подчеркнул парламентарий, направлен на повышение уровня жизни людей и конкурентоспособности страны в целом.

Напомним, проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Впервые с 2014 года депутаты будут рассматривать профицитный бюджет.  

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru/

Проект главного финансового закона страны закладывает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким образом, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, профицит бюджета в следующем году составит почти два триллиона рублей.   

Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате. Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы.  

Вячеслав Володин ранее озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал законодатель.

Автор: Иван Поляков22 октября 2018, 17:10

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