Госдума и правительство совместно обсуждают новый бюджет

Комитет нижней палаты по бюджету и другие думские комитеты в рамках подготовки к первому чтению проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы приступили к рассмотрению государственных программ совместно с представителями правительства. В числе первых обсуждалась госпрограмма по развитию науки и технологий.



В соответствии с поручениями главы правительства государственные программы представляют или министры, или ответственные за национальные проекты лица. Одно из профильных ведомств в рамках рассмотрения госпрограмм – министерство науки и высшего образования.

Комментируя итоги обсуждения, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил убедительный доклад руководителя ведомства Михаила Котюкова по этой госпрограмме. Законодатель высоко оценил состоявшееся обсуждение.

"Свою позицию изложила Счетная палата, профильный комитет. И мне кажется, мы нашли очень важные точки соприкосновения, по которым в дальнейшем будет продолжена работа", – подчеркнул Макаров.

Парламентарий сообщил, что по итогам исполнения бюджета эта программа будет доработана министерством науки и после этого представлена в нижней палате. "И профильный комитет, и комитет по бюджету рассмотрят уже в полном виде государственную программу", – сказал он.





В свою очередь, Котюков отметил, что госпрограмма развития науки и технологий полностью включает в себя задачи соответствующего нацпроекта. В следующем году, отметил министр, объем средств на ее реализацию превысит 680 миллиардов и будет увеличиваться с каждым последующим годом.

По словам главы ведомства, программа предусматривает мероприятия по развитию научной инфраструктуры, обновлению материальной базы. Важная ее часть связана с развитием кадрового потенциала. "Это и поддержка университетов, это и поддержка научных коллективов, и создание новых молодежных лабораторий, которые будут вести исследования на самом серьезной уровне", – уточнил Котюков. В конце обсуждения министр поблагодарил депутатов за конструктивный диалог.





В понедельник, 15 октября, профильный комитет рассмотрел проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них нашли свое отражение предложения главы государства по пенсионной системе, положения майских указов. "Это расходы, связанные с обороной и безопасностью страны, и их самым внимательным образом рассмотрели представители трех комитетов: по безопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а также всех четырех парламентских фракций", – отметил Андрей Макаров.

Напомним, проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Проектом главного финансового закона страны предусмотрены в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, профицит бюджета в следующем году составит почти два триллиона рублей.





Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате. Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в первом чтении проект федерального бюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Он озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал законодатель.