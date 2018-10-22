Профильный комитет Думы одобрил предложенный правительством бюджет
В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы выделяются беспрецедентно большие средства на решение важнейших задач по повышению качества жизни людей и укреплению конкурентоспособности страны, сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Парламентарий подчеркнул, что документ не просто создает гарантии выполнения социальных обязательств, а предлагает возможности для качественного экономического роста и обладает огромным запасом прочности.
По его словам, бюджет очень тщательно был рассмотрен всеми комитетами Госдумы не только с точки зрения выделяемых средств, но и с учетом тех задач, которые эти средства должны помочь решить.
Основу бюджета составляют национальные проекты и указ президента, который и определяет те цели, которые предстоит в ближайшую трехлетку достигать.
Макаров сообщил, что все 25 комитетов, которые давали свои заключения по государственным программам, предложили поддержать принятие бюджета в первом чтении. И это при том, что половину думских комитетов возглавляют представители оппозиции.
Была и критика проекта бюджета со стороны экспертов, но, тем не менее, и они посчитали не просто возможным, а необходимым его принятие. По словам Макарова, законопроект поддержали также Общественная палата, Центробанк и представители регионов.
Важно то, что впервые за достаточно большой промежуток времени в России принимается профицитный бюджет, отметил глава комитета. Это дает уверенность, что все социальные обязательства государства будут выполнены независимо от цен на нефть и газ, и возможные новые санкции Запада.
Важнейшей задачей второго чтения Макаров назвал информирование регионов о тех средствах, которые они получат. Он также подчеркнул, что беспрецедентно большие средства выделяются на решение важнейших для качества жизни людей и повышения конкурентоспособности страны цели. И здесь важно проследить за исполнением бюджета и обеспечить эффективность расходование денег. Депутаты сыграют в этом процессе важную роль и возьмут его на парламентский контроль.
Напомним, что 29 сентября в Госдуму из правительства поступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажном носителе.
Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы в комитеты и регионы для широкого обсуждения. "Это бюджет новых возможностей развития страны", – отметил спикер палаты Вячеслав Володин.
В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первое чтение пройдет 24 октября.
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