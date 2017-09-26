Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень
Как рассказал директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин, интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователи могут получать информацию по счету, включая выписки, графики, диаграммы.
Новый продукт, кроме внутренних изменений, имеет и внешние отличия. Дизайн стал ярким и современным, интерфейс интуитивно понятен – все это позволяет быстро совершать все необходимые операции.
"Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах, – отметил Иван Паткин. – Новый интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным".
Добавим, что специалисты регулярно оценивают интернет-сервисы различных финансово-кредитных учреждений и отмечают, что PSB On-Line является передовым и функциональным продуктом. Так, в прошлом году эксперты поставили Промсвязьбанк на второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.
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