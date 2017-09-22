Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое

Скандал с памятником Калашникову Шоу "Голос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 22 сентября
Лента новостей
18:06
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 8
18:02
Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:38
Названа главная польза хронического недосыпа
17:09
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
16:48
Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео
16:41
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
16:38
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
16:35
В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне
16:24
Лодка с пенсионерами из России разбилась на Пхукете
16:16
У посла Украины отобрали телефон во время селфи
16:09
Под Вологдой автоледи покусала полицейского
16:08
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
15:33
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
15:17
В Новосибирске родился ребенок-гигант
15:15
После операции у Бони наступило ухудшение
15:13
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
15:01
В США объявили о конце света
14:47
Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром
14:43
"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю
14:26
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
14:11
Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком
14:11
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
14:09
Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
14:09
Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
14:03
Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды
13:28
В Коми из дымящейся шахты эвакуируют людей
13:27
"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание
13:23
Зверское избиение мужчины попало на видео
13:18
На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников
13:18
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой
12:37
Совет на выходные
12:34
Российская актриса в коме после падения дома
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:12
Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила
11:11
Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
11:07
Басков развлекся с Ротару в бане
10:56
"Пьяного" мальчика признали аутистом
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:30
Галибина довело до слез мистическое сообщение
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:02
Названы катастрофические последствия отказа от секса
09:57
Медики об изменившемся состоянии Караченцова
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:27
Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:40
Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс
08:39
США выдвинули громкое обвинение против России
08:29
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
08:28
Метеорологи удивили прогнозом на зиму
08:06
Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника
22:03
Неожиданный поворот в скандале с Дуровым из-за женщины
21:51
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
21:44
У известного хоккеиста рак костного мозга
21:37
Орбакайте гордится скандальным сыном
21:31
Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
20:17
Определен российский претендент на "Оскар"
19:54
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
19:49
Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
19:44
Бузова оставила странное сообщение
19:16
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)
19:06
Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
18:53
Названы условия запуска программы реновации в регионах
18:51
Во время выступления Алиева в ООН его дочь строила гримасы
18:26
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
18:11
Порошенко готовит военный сценарий для Донбасса
18:08
Хилькевич плачет из-за несчастной любви
18:01
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:31
В Москве мигранты устроили новую провокацию
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:00
Керченский мост стал трагедией для Порошенко
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:27
Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
"Пьяного" мальчика признали аутистом
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
Лазарев поддержал истерику Макаревича
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
Экономика

Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое

Фото: wikipedia.org
При положительном решении акционеров об объединении Промсвязьбанка и банка "Возрождение" доля объединенного банка на рынке кредитования малого и среднего бизнес вырастет до почти 5,5%. Это позволит банку подняться на третью позицию в рейтинге самых активных игроков рынка.
прочитано 239 раз

Основной акцент в сегменте малого и среднего бизнеса будет сделан на развитие транзакционного бизнеса, рост объема комиссионных доходов и наращивание остатков на счетах клиентов. "Объединенный банк станет восьмым по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком "Возрождение", – считают аналитики рейтингового агентства Moody’s.

ПО ТЕМЕ

ЦБ обновил перечень системно значимых банков

Инвестфонд Промсвязьбанка и "Опоры России" увеличит финансирование производственных проектов МСБ

Эксперты Moody’s предсказали Промсвязьбанку рост

"После завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года", – говорится в сообщении агентства.

В 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж.

Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот. Напомним, основные владельцы Промсвязьбанка – братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Они контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.".

Автор: Денис Попов22 сентября 2017, 15:30

комментарии

Политика

Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
США выдвинули громкое обвинение против России

Шоу-бизнес

Трагедия со звездой "Возвращения Мухтара" произошла при сыне
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
После операции у Бони наступило ухудшение

Проишествия

Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
Умерла самая богатая женщина планеты

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Определен российский претендент на "Оскар"
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу

Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки
Политика

Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко

Украинский лидер опростоволосился на встрече с президентом США
Шоу-бизнес

Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком

Актриса преподнесла избраннику сюрприз
Шоу-бизнес

Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром

Звезду "Возвращения Мухтара" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Родившая Снигирь лишилась своей красоты
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Спорт

Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России

Регионы

Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
Зверское избиение мужчины попало на видео
Женщину лишили детей после удаления груди
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru