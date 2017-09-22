Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое

При положительном решении акционеров об объединении Промсвязьбанка и банка "Возрождение" доля объединенного банка на рынке кредитования малого и среднего бизнес вырастет до почти 5,5%. Это позволит банку подняться на третью позицию в рейтинге самых активных игроков рынка.

Основной акцент в сегменте малого и среднего бизнеса будет сделан на развитие транзакционного бизнеса, рост объема комиссионных доходов и наращивание остатков на счетах клиентов. "Объединенный банк станет восьмым по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком "Возрождение", – считают аналитики рейтингового агентства Moody’s.

"После завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года", – говорится в сообщении агентства.

В 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж.

Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот. Напомним, основные владельцы Промсвязьбанка – братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Они контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.".