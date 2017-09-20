Эксперты Moody’s предсказали Промсвязьбанку рост
Советы директоров Промсвязьбанка и банка
"Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний
акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения банка
"Возрождение" к Промсвязьбанку. Акционеры должны принять
решение о реорганизации кредитных организаций до 26 октября.
Как говорится в сообщении рейтингового агентства, после завершения сделки группа "Промсвязьбанк" станет восьмой по величине банковской группой в России. В настоящее время, согласно отчетности за первое полугодие 2017 года, она находится на девятой строке рейтинга.
Напомним, в 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". Тогда же начались интеграционные процессы, которые сделали доступными клиентам "Возрождения" продукты и сервисы ПСБ, и наоборот. За это время произошел переход на единую операционно-технологическую платформу, осуществлена централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки, выстроены кросс-продажи.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Они контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.". "Возрождение" – банк, основным бенефициаром которого ранее был председатель совета директоров Дмитрий Орлов, который владел 35,44% акций банка.
После смерти Орлова члены его семьи, получившие банк по наследству, стали искать новых инвесторов для "Возрождения". Около двух лет назад, отмечает ТАСС, "Промсвязькапитал" купил контрольный пакет банка и в настоящее время является владельцем 52,73% обыкновенных акций.
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