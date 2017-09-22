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Экономика

Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития

Фото: GLOBAL LOOK press/Cris Faga
Индекс Опоры RSBI зафиксировал незначительный рост деловой активности МСБ, показатель самочувствия бизнеса в 3 квартале 2017 года вырос на 0,1 и составил 52,9 пункта. По данным совместного исследования Промсвязьбанка, банка "Возрождение" и "Опоры России", положительной динамики удалось достичь за счет увеличения инвестиционной активности и продаж.
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В третьем квартале, несмотря на то, что все сегменты показали положительный рост более 50 пунктов, его замедление было зафиксировано в среднем бизнесе, а микробизнес вышел из стагнации в зону роста. Среди отраслей ускорение деловой активности наблюдалось в производственной сфере, достигнув своего максимального значения в 53,7 пункта.

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"Одной из главных задач любого бизнеса является получение прибыли. Соответственно, этот показатель в большей степени отражает степень его развития. Согласно данным Индекса RSBI продажи впервые с 2014 года преодолели отметку в 50 пунктов, указывая на слабый рост выручки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На фоне этого, предприниматели ожидают в 4 квартале ускорения роста продаж", – отмечает глава общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин,

Помимо этого, за два года предприниматели привыкли полагаться на собственные средства и жить в границах своего бизнеса, не расширяя его. "Несмотря на то, что из состояния стагнации в сегменте МСБ мы вышли, потребуется еще минимум год на то, чтобы бизнес начал инвестировать в развитие, используя доступное финансирование, которое могут предложить кредитные и инвестиционные организации", – резюмировал Калинин.

"Согласно Индексу RSBI, на протяжении второго и третьего кварталов предприниматели охотнее инвестируют средства на развитие своего бизнеса. В третьем квартале мы зафиксировали 21% таких предпринимателей. Такая позитивная динамика связана с повышением доступности финансирования. Как показывает индекс, предприниматели начинают быть уверенными, что до конца года никаких негативных тенденций с возможностью получить финансирование не будет", – заявил председатель правления Промсвязьбанка, председатель совета директоров банка "Возрождение" Дмитрий Ананьев.

"Промсвязьбанк вслед за ЦБ также снижает ставку по кредитам для предпринимателей и разрабатывает для них одни из самых привлекательных предложений на рынке, – заявил он. – Уверен, что мы сможем нивелировать тренд развития бизнеса за счет собственных средств собственника, тем самым придав мощный импульс становлению МСБ на докризисный уровень". Это заявление Дмитрий Ананьев сделал в рамках пленарной части юбилейного форума "Опоры России" при участии первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова, министра экономического развития Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, председателя Центрального Банка Набиуллиной и других.

В целом, начиная с первого квартала 2017 года наблюдается рост числа компаний, увеличивающих инвестиции при одновременном снижении доли их сокращающих. Максимальная доля компаний МСБ, наращивающих вложения в свой бизнес, наблюдалась во втором квартале 2015 года (24%), когда произошло резкое укрепления рубля и были ожидания, что кризисные явления в российской экономике закончились. Текущий рост инвестиций частично связан с укреплением и стабилизацией национальной валюты.

В третьем квартале доля компаний МСБ, получающих кредиты в банках продолжает увеличиваться, но при этом, остается невысокой. Кредиты получили 8% опрошенных, что на 1% больше, чем за прошлый период. Банки по-прежнему меньше отказывают в выдаче кредита малому и среднему бизнесу. Процент отказов в этом сегменте снижается: 39% в малом, 14% в среднем. Тем не менее, микробизнесу получить заемные средства сложнее: ему отказывают более чем в 50% случаях.

Кадровый показатель индекса не показал изменений со второго квартала. В этом вопросе бизнес предпочитает не увеличивать, но и не сокращать штат. Стоит отметить, что в четвертом квартале 14% предпринимателей МСБ планируют увеличивать штат, а сокращать – 7%.

Добавим, что Промсвязьбанк и "Опора России" реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства – "Индекс Опоры RSBI" с середины 2014 года. С ноября 2015 года к организаторам проекта присоединился банк "Возрождение". Индекс рассчитывается на основе опроса более 2000 руководителей компаний малого и среднего бизнеса в 21 регионе России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе – торговля, сфера услуг и производство и в разрезе размера бизнеса.

Автор: Денис Попов22 сентября 2017, 15:42

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