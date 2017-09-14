ЦБ обновил перечень системно значимых банков
Системно значимые банки и устойчивость этих кредитных учреждений оказывает непосредственное влияние на рынок в целом. Они определяются по многим критериям, к числу которых относится величина капитализации финансового учреждения, количество филиалов в регионах. Кроме того, учитываются цифры, демонстрирующие общее финансовое состояние кредитного учреждения.
В утвержденный регулятором перечень вошли следующие банки:
Отметим, что приведенный Центробанком список не является рейтингом кредитных учреждений. Место того или иного банка в перечне ЦБ определяется его регистрационным номером.
Изначально перечень системно значимых банков был определен указанием Центробанка в начале 2014 года. Тогда в список могли войти кредитные учреждения, которые обладали не менее 80% общих активов российского банковского сектора.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума заявила, что регулятор будет уделять повышенное внимание качеству управления рисками в кредитных учреждениях. Особенно это касается тех банков, которые попали в список ЦБ. По ее словам, в настоящий момент требования к капиталу и ликвидности крупных кредитных учреждений постепенно повышаются.
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