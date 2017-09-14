ЦБ обновил перечень системно значимых банков

Банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Всего в список попали 11 учреждений, на долю которых приходится более 60% совокупных активов отечественного банковского сектора, сообщает пресс-служба ЦБ.

Системно значимые банки и устойчивость этих кредитных учреждений оказывает непосредственное влияние на рынок в целом. Они определяются по многим критериям, к числу которых относится величина капитализации финансового учреждения, количество филиалов в регионах. Кроме того, учитываются цифры, демонстрирующие общее финансовое состояние кредитного учреждения.

В утвержденный регулятором перечень вошли следующие банки:

АО ЮниКредит Банк Банк ГПБ (АО)

Банк ВТБ (ПАО)

АО "АЛЬФА-БАНК"

ПАО Сбербанк

ПАО "Московский Кредитный Банк"

ПАО Банк "ФК Открытие"

ПАО РОСБАНК

ПАО "Промсвязьбанк"

АО "Райффайзенбанк" АО "Россельхозбанк"





Отметим, что приведенный Центробанком список не является рейтингом кредитных учреждений. Место того или иного банка в перечне ЦБ определяется его регистрационным номером.

Изначально перечень системно значимых банков был определен указанием Центробанка в начале 2014 года. Тогда в список могли войти кредитные учреждения, которые обладали не менее 80% общих активов российского банковского сектора.





Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума заявила, что регулятор будет уделять повышенное внимание качеству управления рисками в кредитных учреждениях. Особенно это касается тех банков, которые попали в список ЦБ. По ее словам, в настоящий момент требования к капиталу и ликвидности крупных кредитных учреждений постепенно повышаются.