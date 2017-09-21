Промсвязьбанк и "Возрождение" готовятся к слиянию

Руководство Промсвязьбанка и банка "Возрождение" обсуждает слияние двух финансово-кредитных организаций. Этот вопрос в начале осени поднимался перед акционерами обеих компаний. По оценкам экспертов, после завершения сделки активы объединенного банка составят 1,450 триллиона рублей по международной системе финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос о реорганизации в форме присоединения банка "Возрождение" к Промсвязьбанку советы директоров обоих финансово-кредитных учреждений вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка 14 сентября 2017 года. Принять решение по вопросам реорганизации держатели акций каждого из банков должны до 26 октября. Свое мнение они выражают путем голосования в бюллетенях.



Напомним, банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал Б.В." (ПСК) в 2015 году. До настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы.

Так, был осуществлен переход на единую операционно-технологическую платформу, прошла централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки, были выстроены кросс-продажи. Сегодня клиентам банка "Возрождение" доступно большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

Промсвязьбанк является одним из ведущих российских частных банков с активами 1,2 триллиона рублей и собственными средствами (капиталом) 151 миллиард по состоянию на 1 июля текущего года, согласно данным МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Его сеть насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал на Кипре и представительство в Китае.

Ранее эксперты рейтингового агентства Moody’s сделали прогноз, что после слияния группа "Промсвязьбанк" займет восьмое место в стране по величине активов среди отечественных компаний. Основные владельцы Промсвязьбанка – братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Они владеют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязькапитал Б.В.". В 2015 году компания приобрела контрольный пакет банка "Возрождение".