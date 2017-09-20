У малого и среднего бизнеса появился новый источник финансирования

Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и "Опоры России" начинает финансировать производственные проекты малого и среднего бизнеса. Таковы новые приоритеты, прописанные в измененной концепции развития. Согласно этому документу, приоритетным направлением финансирования теперь являются субъекты малого и среднего бизнеса, задействованные в промышленности, производстве и аграрной отрасли.

Теперь размер фонда составляет не 300, а уже 500 миллионов. Благодаря этому производственные бизнес-проекты рассчитывать на инвестиции по более привлекательным условиям. Максимальный лимит вложений в такие проекты составляет 50 миллионов рублей, что в пять раз выше потолка для бизнеса в сфере торговли и услуг.

Как отметила глава инвестфонда Промсвязьбанка и "Опоры России" Алена Сокова, одним из ключевых моментов является изменение условий инвестирования. По ее словам, раньше на финансирование могли рассчитывать компании с доходностью не ниже 25%, сейчас же это условие не является ограничением.

"Мы понимаем, что доходность производственного бизнеса существенно ниже, чем компаний в сфере торговли и услуг, – подчеркнула Сокова. – Вместе с этим, мы сохранили проектный подход для малого производственного бизнеса с применением максимального числа программ господдержки".

В фонде подчеркнули, что он по-прежнему открыт для молодых и инициативных бизнесменов. На инвестиции можно рассчитывать при условии разделения бизнес-рисков, наличии бизнес-плана, стратегии кратного увеличения объемов бизнеса и потенциала для перехода компании в сегмент среднего и крупного предпринимательства.

Старший вице-президент, руководитель блока средний и малый бизнес Промсвязьбанка Александр Чернощекин напомнил, что инвестфонд уже 3,5 года является эффективным инструментом поддержки малого бизнеса. По его словам, сегодня задачи стали гораздо шире, в их числе помогать развитию производственного сектора малого и среднего бизнеса в России.

В настоящее время его доля, уточнил Чернощекин, составляет 5-7%: "Такая низкая доля связана с тем, что производство – это не тот бизнес, который дает быстрый экономический эффект как для инвестора, так и для собственника. Например, окупаемость производственных проектов минимум 5 лет – это в 2-3 раза больше, чем в торговле и услугах, а его доходность составляет 5-7% против 15-30% в этих сферах. В связи с этим, производственный малый бизнес в России нуждается в "длинных деньгах", которые может ему предоставить фонд".

Обновленный совместный проект Промсвязьбанка и "Опоры России" сконцентрируется на отрасли, которая является ключевой в формировании внутреннего национального продукта. Эксперты фонда будут рассматривать бизнес в логике проектного финансирования, оказывать консалтинговые услуги бизнесменам по широкому кругу вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства, структурировать проект и консультировать бизнесменов после инвестирования в их компании.

Как отметил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, совместный с Промсвязьбанком инвестфонд является проектом федерального масштаба, который дает возможность для становления и развития бизнес-проектов. "Уверен, что фонд даст мощный толчок для выхода производственного бизнеса на новый, более серьезный уровень, который был бы невозможен без сторонней поддержки", – заявил он.

На финансирование из инвестиционного фонда могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, являющиеся резидентами России. При этом есть ряд ограничений. Так, разработчики ноу-хау, представители игорного бизнеса, предприятия по добыче и продаже полезных ископаемых, выпускающие подакцизные товары, представители инвестфондов и НПФ, участники соглашений о разделе продукции, кредитные и страховые компании, ломбарды и участники рынка ценных бумаг не могут претендовать на инвестиции из фонда.