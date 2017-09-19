Алексей Ананьев: Поддерживать бег – важная спортивная миссия

24 сентября 2017 года в Москве произойдет беговое событие всероссийского масштаба – Промсвязьбанк Московский Марафон. В нем могут принять участие все желающие.

Известно, что бег – один из самых массовых видов спорта. А событие такого масштаба, как городской марафон всегда притягивает людей, оно делает город и жизнь в нем интереснее и привлекательнее.

Маршрут марафона пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки мимо Москва-Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности – Кремль, Большой театр и Храм Христа Спасителя.

"Мы ставим для себя амбициозные цели, и для этого стали титульным спонсором марафона. Это не одноразовая инициатива, а долгосрочная программа, рассчитанная на пять лет. Наша поддержка обеспечивает более высокое качество проведения спортивного события, ставящего его в ряд со всемирно известными марафонами, участие в которых – большая честь для каждого", – сказал председатель совета директоров Промсвязьбанка Алексей Ананьев.

Возглавляемый им финансовый институт оказывает не только финансовую поддержку: в 2016 году он выпустил специальную банковскую карту "В движении", символ которой стал неформальным логотипом марафона. Она была разработана специально для любителей бега и здорового образа жизни.

Известно, что карту "В движении" выбирают не только участники московских спортивных событий, но и любители активного образа жизни по всей стране: так, только каждая третья карта выдана в Москве, все остальные выпущены для жителей регионов.