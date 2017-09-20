Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт россиян

Мошенники разработали очередную схему воровства с кредиток. Жертвами стали пользователи онлайн-магазинов.

Новый метод кражи невероятно прост. Продающий любой товар на интернет-ресурсах человек получает звонок от потенциального покупателя. Тот в восторге от предложения и готов заплатить за него полную стоимость прямо сейчас, а забрать чуть позже, когда время будет. Он просто боится, как бы желанный лот не увели другие.

Для оплаты он просит номер банковской карты довольного продавца. Кроме того, мошенник просит владельца кредитки сообщить трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне – якобы без этого оплата может не пройти. После того как жертва выдает мошенникам секретный код, из нее выуживают одноразовые пароли, приходящие владельцу карты в СМС-сообщениях. Доверчивый продавец предсказуемо остается без денег.

"Под прицел злоумышленников сейчас попадают продавцы самых разных категорий товаров. Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия", – рассказал "Известиям" руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Эксперт отметил, что мошенники обращают внимание на любые виды товаров, главное для них – получить доступ к счетам наивных граждан. Схема распространяется все быстрее, и сейчас ущерб от нее оценивается в 200 миллионов рублей.

Публикация от @moshenniki_city Сен 19 2017 в 3:10 PDT

Такой метод обмана называется методом социальной инженерии, он основан на знании психологии жертвы и использовании ее слабостей. За 2016 год воры, специализирующиеся на доверии, похитили с карт россиян больше 700 миллионов рублей. За неполный 2017-й эта цифра уже приближается к миллиарду – сейчас ущерб оценивается в 945 миллионов. Эксперты по кибербезопасности еще раз напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним CVV2/CVC2-код. Многие советуют даже не давать карты в руки официантам в ресторане. Помимо этого, специалисты рекомендуют не держать все деньги на одном счете и использовать лимиты на снятие наличных и онлайн-покупки.