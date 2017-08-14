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Экономика

Найден новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Специалисты предупредили россиян об опасности новой волны киберкраж с банковских карт. Теперь мошенники используют новую преступную схему и представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы.
прочитано 2251 раз

По данным компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания, в прошлом году мошенники похитили с банковских карт россиян около 650 миллионов рублей, сообщает газета "Известия". Однако этот показатель говорит об общем снижении уровня киберкраж, так как в 2015 году объем хищений составил 765 миллионов рублей. 

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Специалисты отмечают, что теперь россияне уже научились не реагировать на прямолинейные преступные схемы. Однако это заставило мошенников усовершенствовать свои методы и теперь они действуют более изощренно. 

Теперь преступники используют продвинутые методы социальной инженерии. Они звонят жертвам, представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и под предлогом необходимости погашения задолженности узнают необходимые данные. Иногда мошенники используют роботизированные обзвоны. 

По данным специалистов, на данный момент от новой схемы пострадали уже четыре тысячи россиян. Суммарная сумма хищений составила уже около 550 тысяч рублей и, по прогнозам экспертов, объем краж и дальше будет расти. Специалисты считают, что в качестве приманки теперь мошенники все чаще используют сервисы дистанционной оплаты, а также платежные госуслуги – налоги, пошлины и так далее. 

Автор: Рудольф Великолепный14 августа 2017, 10:01

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