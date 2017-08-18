Почему старики боятся соцсетей

Старики редко пользуются социальными сетями, потому что опасаются слежки. Для пожилых людей неожиданно оказался очень важным вопрос собственной информационной безопасности.

"Главной проблемой для пожилых людей является вопрос обеспечения безопасности их личной информации. Она заключается не в том, что соцсети раскрывают слишком много подробностей об их жизни, а в том, что пенсионерам кажется, что очень много случайных людей могут получить доступ к этим данным", – рассказывает исследователь Шиам Сандар из университета Пенсильвании в Юниверсити-парк в статье, опубликованной в журнале Telematics and Informatics.



В то же время "фейсбук-зависимость" и увлечение социальными сетями в основном – удел молодежи. Если даже пожилые люди и пользуются активно компьютером, все равно они стараются избегать подобных площадок. И уж совсем редко старики обмениваются сообщениями через социальные сети, подчеркивают исследователи.

Такие выводы ученым позволило сделать исследование, в котором приняли участие постояльцы расположенного по соседству с университетом дома престарелых. Хоть тамошние жители и владели компьютерами, причем почти поголовно, активности в социальных сетях никто из них не проявлял.

Как оказалось, старики не хотят обнародовать личную информацию. И не потому, что боятся слежки. Низкая активность в соцсети скорее объясняется опасением, что если выкладывать в ленту свои повседневные переживания и суточные отчеты – плюс фотографии – это смогут увидеть посторонние, и не факт, что все чужаки будут настроены доброжелательно. Сетевых мошенников в интернете предостаточно, считают пенсионеры.