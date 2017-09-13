Как мошенники узнают телефонные номера
Многие не понаслышке знакомы с явлением телефонного спама: представители той или иной компании назойливо названивают и предлагают свои товары или услуги. Продлить страховку автомобиля, подключить Интернет или цифровое телевидение, и многое, многое другое...
Откуда у этих людей ваше имя и номер? Спамеры могут купить базу данных с вашей контактной информацией, могут достать ваши номера у партнеров (например, если вы при покупке в интернет-магазине поставили галочку о согласии на распространение личной информации). Но есть и автоматический метод получения ваших данных, действие которого для непосвященного пользователя может выглядеть как настоящая магия.
В 2014 году пользователи Рунета начали жаловаться на сайты, после посещения которых им звонили на мобильный и пытались предложить скидки на товары, которые просматривал посетитель. Звонившие не только знали, чем именно интересовался пользователь, они еще и обращались к нему по имени, хотя человек не оставлял на сайте никакой информации о себе.
Выяснилось, что на сайтах использовалась технология кликджекинга. Это механизм обмана пользователей, связанный с размещением на странице невидимых элементов. Посетитель страницы взаимодействует с ними, не замечая этого, но алгоритмы сайта позволяют связать это с информацией о конкретном пользователе.
Владельцы сайтов устанавливают на свои страницы виджеты популярной социальной сети, делая их невидимыми. Элемент перемещается вслед за курсором пользователя. Любой клик приводит к незаметному выполнению в этой сети того или иного действия.
Например, человек, сам того не желая, мог поставить лайк. Мошенникам оставалось лишь сопоставить по времени просмотр страницы сайта и лайк от конкретного пользователя. Таким образом, они получали доступ к информации из учетной записи пользователя в социальной сети, где в открытом виде могли быть указаны контактные данные. Иногда назойливые продавцы даже начинали писать пользователю сообщения прямо в социальной сети.
Когда проблема стала массовой, с ней начали бороться. Были проанализированы данные о том, как именно сайты сопоставляют посетителей и их лайки в социальной сети. После этого поисковые роботы были обучены распознавать подозрительное поведение сайта.
На основе собранных данных о кликджекинге в поиске Яндекса появились предупреждения для пользователей – например, что эта страница может быть опасна. Кроме того, такие сайты стали ранжироваться ниже, а их реклама — отклоняться. Этот метод борьбы был анонсирован в декабре 2015 года, а уже в январе 2016-го количество активного кода кликджекинга на мошеннических сайтах сократилось на 30–40 %. За последний год количество страниц, которые используют такую недобросовестную технику, сократилось в 16 раз. Опасные сайты не только понижаются в рейтинге, но и в ряде случаев удаляются совсем.
Пользователь может самостоятельно защититься от такого мошенничества. Прежде всего, не оставляйте свои контакты в открытом доступе. Обновите ваш браузер – самая последняя версия многих браузеров обычно обладает рядом защитных функций, в том числе и от кликджекинга, не игнорируйте предупреждения об опасных сайтах. Можно дополнительно установить защитные программы – просто подключите их к браузеру как плагин.
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