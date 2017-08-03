АСВ займется генпрокуратура

Генпрокуратуру просят проверить временную администрацию банка "Югра". Заявление в надзорное ведомство подал один из миноритарных акционеров. По его мнению, в действиях главы временной администрации Дмитрия Онегина был преступный умысел.

Дмитрий Онегин умышленно занизил размер собственных средств банка более чем на 38 миллиардов рублей, отмечается в заявлении. Вдобавок, большинство приказов проводились "задним числом", отмечает миноритарий Андрей Коршунов.

"В отсутствие каких-либо первичных учетных документов, вопреки возражениям сотрудников бухгалтерии банка, письменно уведомлявших его о преступных действиях, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 миллиарда рублей", – сказал акционер. В частности, балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка "Югра" была снижена в три раза – до 5,2 миллиарда с 16,5 миллиарда рублей.

Как указано в обращении, занижение капитала банка "произведено вызывающе нагло, поскольку даже кадастровая стоимость этих объектов более чем на 2,5 миллиарда рублей выше установленной приказами Д.А. Онегина". Автор заявления подчеркивает, что существует и другой приказ, который обязывает скорректировать все эти записи "задним числом" – 21-м июля 2017 года. Распоряжение, датированное 27-м числом, Коршунов называет "апогеем незаконности".

Миноритарий просит генпрокуратуру проверить изложенные в обращении факты, истребовать все документы, послужившие основанием отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций и направить материалы проверки для предварительного расследования. Итогом чего, уверен акционер, должно стать уголовное преследование Дмитрия Онегина по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса.

Онегин возглавлял временную администрацию "Югры" до момента отзыва лицензии. Сейчас этим органом руководит главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми банками Галина Алексенцева.

ЦБ с 10 июля этого года ввел в банке "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев. Кроме того, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ оценило объем своих выплат в по данному страховому случаю в 170 миллиардов рублей. Выплаты начались 20 июля через пять банков.

А 28 июля Банк России отозвал лицензию у "Югры". Регулятор посчитал, что бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с ее владельцами.