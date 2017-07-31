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Экономика

По законам ЦБ "Югре" нет места в системе

Фото: GLOBAL LOOK press
Центральный банк России (ЦБ) в пятницу, 28 июля, объявил об отзыве лицензии у банка "Югра". Несмотря на заявления руководства кредитной организации о готовности и возможности санировать структуру, финансовый регулятор принял самое жесткое в этой ситуации решение. И, по мнению некоторых участников рынка и экспертов финансовой отрасли, сделал это сознательно.
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О введении Центробанком временной администрации в "Югре" стало известно 10 июля, причем это стало полной неожиданностью как для менеджмента, так и для акционеров кредитного учреждения. Президент банка Алексей Нефедов выразил крайнее удивление сложившейся ситуацией, отметив, что учреждение полностью ликвидно и выполняет все предписанные ЦБ нормы.

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Действия финансового регулятора были неоднозначно оценены как экспертным сообществом, так и правоохранительными органами. "Возможно, будет принято решение о финансовом оздоровлении кредитной организации, ну, и соответственно, тогда вообще никаких вопросов, никаких проблем не будет", – сказал до отзыва лицензии у банка глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

В свою очередь, в Генпрокуратуре выступили в поддержку "Югры". В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что Центробанк при осуществлении надзорных функций и в ходе проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".

Более того, в Генпрокуратуре предостерегли ЦБ от введения временной администрации в банке, пояснив, что это повлечет серьезный ущерб для федерального бюджета в связи с необходимостью осуществления страховых выплат на сумму более 170 миллиардов рублей.

Кроме того, отметили правоохранители, действия ЦБ создадут проблемы для малого и среднего бизнеса, ухудшат инвестиционный климат и ускорят процесс инфляции.

В Банке России в свою очередь заявили, что введение временной администрации является необходимостью из-за якобы неустойчивого финансового положения "Югры", что создает угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, пишет "Независимая газета". Тем не менее, полагают эксперты финансовой отрасли, "Югра" имела достаточный запас ликвидности и проводила расчеты без каких-либо задержек. Сообщается также, что акционер банка всегда помогал кредитному учреждению, и только за 2016-2017 годы внес в капитал "Югры" более 968 миллионов долларов, неоднократно при этом подтверждая Центробанку готовность и далее оказывать "Югре" всю необходимую финансовую поддержку.

Кроме того, несмотря на все действия ЦБ, в "Югре" надеялись на достижение компромисса с финансовым регулятором. Так, по некоторым сведениям, на начало июля резервы "Югры" превысили 90 миллиардов рублей, увеличившись в полтора раза с начала года. В кредитной организации подчеркивают, что с марта банк получил четыре предписания, которые требовали создания резервов в общей сумме 88,3 миллиарда рублей, что существенно превышает ее капитал.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Несмотря на солидную финансовую подушку безопасности, ЦБ ввел в "Югре" временную администрацию под руководством Дмитрия Онегина. После своего назначения он издал три приказа, которые, считают некоторые участники рынка, значительно снизили ликвидность кредитной организации. Так, в первом указе было заявлено о необходимости создания резервов по форвардным контрактам на сумму 13 миллиардов рублей. Второй предполагал резервирование еще 5,3 миллиарда рублей на случай "возможных потерь". Третий же снижал ликвидные активы "Югры" с 16,4 до 5,2 миллиарда рублей – более чем в три раза.

В бухгалтерии "Югры" заявили о несогласии с отражением в учете данных операций, нарушающих требования закона, поскольку они происходят без предоставления первичных документов. Однако Онегин, как заявляет главный бухгалтер финансового учреждения, стал препятствовать ее уходу с работу, пока она не исполнит указанные действия, добившись в итоге исполнения приказов.

Юристы между тем считают, что действия главы временной администрации "Югры" могут подпадать под статью 201 УК России "Злоупотребление полномочиями". Иными словами – исполнение своих полномочий вопреки интересам организации.

В соответствии с законодательством, фигурант уголовного дела по этой статье может быть приговорен к тюремному заключению на срок до четырех лет.

Более того, в "Югре" полагают, что вместе с финансовой атакой на банк, ЦБ якобы мог задействовать свои информационные ресурсы против организации. К примеру, регулятор подозревал наличие в "Югре" "забалансовых вкладов". На это в банке отвечают, что за все время его работы, проверки кассы, беседы с вкладчиками, проверки первичных документов и прочие меры не выявили ни одной "тетрадки", где были бы отражены неучтенные вклады. В банке подчеркивают, что не было ни одного случая, когда обратившийся за выплатами вкладчик не был бы отражен в реестре вкладов.

Также несогласные с действиями ЦБ ссылаются на акт проверки Главной инспекцией Банка России, которая была проведена с 3 мая по 14 июля этого года. В регуляторе проверили деятельность "Югры" с 5 апреля прошлого года по 4 мая 2017 года на предмет следованию закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Как писало издание "Прайм", по итогам проверки в документе содержится вывод о том, что реестр обязательств "Югры" перед вкладчиками полностью соответствовал сведениям бухгалтерского учета.

По словам бывшего главы правления "Югры" Дмитрия Шиляева, решение ЦБ является продолжением стратегии финансового регулятора по обвинению банка в несуществующих нарушениях. "Временная администрация Агентства по страхованию вкладов, которая должна была изучать финансовое состояние банка на протяжении полугода, уже в первые дни работы искусственным образом разрушила 30-миллиардный капитал банка, создала в нем дыру, а соответственно, и формальные основания для отзыва лицензии", – цитировало его РБК.

Несмотря на создавшееся положение, Шиляев заявил о готовности продолжать борьбу.

"Стратегия владельцев банка идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами не меняется", – добавил банкир.

В понедельник, 24 июля, Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы иск "Югры" к ЦБ. Его предварительное рассмотрение назначено на 15 августа. Эксперты надеются, что действиям финансового регулятора будет дана справедливая правовая оценка. В противном случае, считают они, под угрозой может оказаться финансовая система страны.

Автор: Иван Поляков31 июля 2017, 16:40

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