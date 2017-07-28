Центробанк лишил лицензии банк "Югра"

Центральный Банк России сообщил о том, что с 28 июля действует решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Югра". Напомним, что 10 июля регулятор ввел временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры".

Функции временной администрации банка на полгода возложены на Агентство по страхованию вкладов. Объем вкладов в "Югре" на 1 июня 2017 года оценивался более чем в 180 миллиардов рублей.