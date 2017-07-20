Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно
По правилам АСВ, выплата индивидуальным предпринимателям осуществляется строго переводом на указанный расчетный счет. Ранее для оформления выплаты необходимо было обязательно обратиться в офис банка-агента с паспортом и написать заявление о выплате страхового возмещения, однако дистанционная схема позволяет получить возмещение, не выходя из дома.
Такое технологичное решение создано специально для удобства клиентов. Если частное лицо выбирает, как получить деньги, – наличными или переводом на выбранный счет, то для ИП возможен только перевод. "Открытие" предлагает удобное решение, которое позволяет оперативно получить выплату. У банка уже был опыт по реализации такого сервиса для физических лиц, и он показал свою эффективность, значительно упростив процедуру получения возмещения.
"Для оформления выплаты нужно просто открыть новый счет, подав заявку на сайте "Точки" – это делается всего за пару минут, – рассказал директор сервиса "Точка" Борис Дьяконов. – Вы прикладываете скан-копию паспорта, заполняете необходимые данные и отправляете все документы в режиме онлайн. "Точка" за вас оформит весь необходимый пакет документов. Наконец, необходимо подписать заявление на выплату с помощью электронной подписи в интернет-банке "Точки", – и деньги в течение одного рабочего дня будут зачислены на ваш счет".
Специально для индивидуальных предпринимателей, которые воспользуются новым сервисом "Открытия" и решат оставить деньги на счете в дистанционном банке "Точка", предусмотрен бесплатный 3-месячный период обслуживания.
Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" начались 20 июля 2017 года. Система страхования предусматривает выплаты по вкладам частных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающим 1,4 млн рублей.
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