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Экономика

Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Банк "Открытие" впервые в России реализует сервис дистанционной выплаты страхового возмещения индивидуальным предпринимателям – вкладчикам банка "Югра". Выплаты в режиме онлайн можно получить через дистанционный банк для предпринимателей "Точка", который является филиалом банка "Открытие".
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По правилам АСВ, выплата индивидуальным предпринимателям осуществляется строго переводом на указанный расчетный счет. Ранее для оформления выплаты необходимо было обязательно обратиться в офис банка-агента с паспортом и написать заявление о выплате страхового возмещения, однако дистанционная схема позволяет получить возмещение, не выходя из дома. 

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Такое технологичное решение создано специально для удобства клиентов. Если частное лицо выбирает, как получить деньги, – наличными или переводом на выбранный счет, то для ИП возможен только перевод. "Открытие" предлагает удобное решение, которое позволяет оперативно получить выплату. У банка уже был опыт по реализации такого сервиса для физических лиц, и он показал свою эффективность, значительно упростив процедуру получения возмещения.

"Для оформления выплаты нужно просто открыть новый счет, подав заявку на сайте "Точки" – это делается всего за пару минут, – рассказал директор сервиса "Точка" Борис Дьяконов. – Вы прикладываете скан-копию паспорта, заполняете необходимые данные и отправляете все документы в режиме онлайн. "Точка" за вас оформит весь необходимый пакет документов. Наконец, необходимо подписать заявление на выплату с помощью электронной  подписи в интернет-банке "Точки", – и деньги в течение одного рабочего дня будут зачислены на ваш счет".

Специально для индивидуальных предпринимателей, которые воспользуются новым сервисом "Открытия" и решат оставить деньги на счете в дистанционном банке "Точка", предусмотрен бесплатный 3-месячный период обслуживания.

Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" начались 20 июля 2017 года. Система страхования предусматривает выплаты по вкладам частных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающим 1,4 млн рублей. 

Автор: Андрей Евлампиев20 июля 2017, 15:45

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