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Экономика

Свирепый Эрдоган решился на шантаж России

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Россия не откажется от эмбарго на поставку томатов из Турции, несмотря на нарастающее раздражение последней. Об этом заявил доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский.

Продолжение: "Помидорная война" закроет Турцию для россиян
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"Санкций, по сути дела, уже нет. Некоторые ограничения остались по той причине, что Россией было вложено достаточно много средств в развитие собственного агропромышленного комплекса как раз после обострения отношений с Турцией", – цитирует эксперта Sputnik.

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По его словам, протекционистские меры имеют уже исключительно экономический подтекст, и никто от них отказываться не собирается. В противном случае, утверждает Офицеров-Бельский, более низкие цены на турецкую продукцию могут ударить по отечественным фермерам, за время санкций серьезно нарастившим производство.

Однако Анкара, отметил эксперт, видит в сохраняющемся эмбарго и политический смысл. "Приближается очередной раунд обсуждения темы "Турецкого потока". Кроме того, есть целый ряд вопросов, касающихся Сирии", – пояснил Офицеров-Бельский. Он не исключил, что Турция просто пытается поднять тональность в обсуждении насущных вопросов двухсторонних отношений.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack

Напомним, 9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что его страна рассматривает возможность введения ответных санкций против России из-за эмбарго на поставку томатов. "Сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", – сказал чиновник.

До этого глава Минсельхоза Александр Ткачев констатировал, что Москва не собирается возвращать турецкие помидоры на свой внутренний рынок. По его словам, на развитие отечественного сельскохозяйственного бизнеса потрачены немалые средства: "Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения российского рынка томатами и, в целом, овощами. Это и огурцы и многое другое".

Напомним, что Москва ввела санкции и продуктовое эмбарго против Анкары в конце 2015 года, после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

Автор: Иван Поляков10 августа 2017, 15:16

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