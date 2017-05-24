Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией

Чтобы купить российское зерно, турецким мукомолам нужно купить втрое больше чужой пшеницы. Поэтому турецкие помидоры останутся под санкциями Москвы еще несколько лет.

Реджеп Тайип Эрдоган, которого Владимир Путин называл другом и партнером, подложил России очередную экономическую свинью. Отныне турецкие покупатели российской пшеницы могут приобрести только четверть зерна нашего производства из общего объема, сообщили в аналитическом центре "Совэкон" изданию "Ведомости".

В итоге поставки отечественного зерна в Турцию прекратились, так как перестали быть экономически обоснованными. Например, пошлина на импорт этой продукции установлена турецкими партнерами на уровне 130% при цене пшеницы на мировом рынке в районе 170 долларов за тонну.

В ответ российская сторона оставила в силе эмбарго на турецкие томаты. "Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений. Вот по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", – заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

Напомним, что до введения ограничений 75% муки в Турции производилось из российского зерна. В свою очередь страна закупала 12-13% нашей экспортной пшеницы.