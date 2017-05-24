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Экономика

Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Elif Sogut/Getty Images
Чтобы купить российское зерно, турецким мукомолам нужно купить втрое больше чужой пшеницы. Поэтому турецкие помидоры останутся под санкциями Москвы еще несколько лет.
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Реджеп Тайип Эрдоган, которого Владимир Путин называл другом и партнером, подложил России очередную экономическую свинью. Отныне турецкие покупатели российской пшеницы могут приобрести только четверть зерна нашего производства из общего объема, сообщили в аналитическом центре "Совэкон" изданию "Ведомости".

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В итоге поставки отечественного зерна в Турцию прекратились, так как перестали быть экономически обоснованными. Например, пошлина на импорт этой продукции установлена турецкими партнерами на уровне 130% при цене пшеницы на мировом рынке в районе 170 долларов за тонну.

В ответ российская сторона оставила в силе эмбарго на турецкие томаты. "Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений. Вот по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", – заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом. 

Напомним, что до введения ограничений 75% муки в Турции производилось из российского зерна. В свою очередь страна закупала 12-13% нашей экспортной пшеницы.

Автор: Алексей Минин24 мая 2017, 10:00

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