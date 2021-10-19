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Реджеп Тайип Эрдоган

президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
  • Дата рождения: 26 февраля 1954
  • Место рождения: Стамбул
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Эмине Эрдоган
  • Дети: Сюмеййе, Билал, Ахмет

Реджеп Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Подростком он торговал лимонадом и булочками на небезопасных улицах города Ризе, куда из Стамбула перебралась его семья. В 1965 году Эрдоган окончил начальную школу Пийале Паша, а в 1973 году религиозный лицей имамов-хатыбов в Стамбуле.

В 1976 году начинающий политик стал председателем молодежной ячейки Партии национального спасения в одном из стамбульских районов. В 1981 году окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара.

В 1994 году был избран мэром Стамбула, занимал этот пост до 1998 года. В 2003 году возглавил правительство Турции. В 2014 году Эрдоган победил на первых в стране прямых выборах президента, вступил в должность 28 августа 2014 года.

В 2001 году Эрдоган вместе с соратниками создал Партию справедливости и развития, которая победила на парламентских выборах в 2002 году. ПСР является правящей политической партией в Турции, она позиционирует себя как правоцентристскую партию консервативного толка. Глава ПСР - действующий премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле
Турецкий лидер рассказал об отношении своего украинского коллеги к идее провести трехстороннюю встречу. В среду, 16 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с ним и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским

Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем состоянии. Два дня назад Реджеп Тайип Эрдоган находился на Украине, где он провел переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону

О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В пятницу, 3 декабря, телеканал NTV, ссылаясь на источники в администрации президента Турции, сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным.

Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне

Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о победителях во Второй мировой войне. Турецкий лидер задумался о судьбах мира и неожиданно обратился к истории.

Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым

Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым
Один из лидеров движения "Донецкая республика" Алексей Муратов заметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается заигрывать с Россией. Встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, Эрдоган продемонстрировал свою многовекторность.

Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк

Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк
Турецкий отставной адмирал остался недоволен итогами встречи Путина и Эрдогана. Турецкий контр-адмирал запаса Тюркер Эртюрк считает, что встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошла очень плохо.

В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным

В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед встречей последнего с Владимиром Путиным. Во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе Владимира Зеленского к Реджепу Тайипу Эрдогану на полях Генассамблеи ООН, которая состоялась на прошлой неделе.

О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи

О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи
29 сентября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретились в Сочи. Российский лидер принимал турецкого коллегу впервые за полтора года.

Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg

Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg
Встреча Путина и Эрдогана пройдет 29 сентября в Сочи. Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 29 сентября, обсудят широкий круг вопросов по Сирии, Афганистану и Закавказью.

Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана

Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана
До всеобщих выборов в Турции осталось меньше года. По мнению многих экспертов и социологическим опросам, Реджеп Тайип Эрдоган не сможет избраться на новый президентский срок. Рейтинг нынешнего турецкого лидера продолжает снижаться. А ведь когда-то считали, что страну ждет процветание при этом политике. Свою политическую карьеру Реджеп Тайип Эрдоган начал 45 лет назад.

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