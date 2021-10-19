Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Реджеп Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Подростком он торговал лимонадом и булочками на небезопасных улицах города Ризе, куда из Стамбула перебралась его семья. В 1965 году Эрдоган окончил начальную школу Пийале Паша, а в 1973 году религиозный лицей имамов-хатыбов в Стамбуле.

В 1976 году начинающий политик стал председателем молодежной ячейки Партии национального спасения в одном из стамбульских районов. В 1981 году окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара.

В 1994 году был избран мэром Стамбула, занимал этот пост до 1998 года. В 2003 году возглавил правительство Турции. В 2014 году Эрдоган победил на первых в стране прямых выборах президента, вступил в должность 28 августа 2014 года.

В 2001 году Эрдоган вместе с соратниками создал Партию справедливости и развития, которая победила на парламентских выборах в 2002 году. ПСР является правящей политической партией в Турции, она позиционирует себя как правоцентристскую партию консервативного толка. Глава ПСР - действующий премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.