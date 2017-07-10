Почему рухнул банк "Югра"

Один из крупнейших банков России – входит в топ-30 – "Югра" находится в шаге от отзыва лицензии. Сегодня ЦБ принял решение ввести в нем временную администрацию. В сообщении регулятора говорится, что такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры". Объем средств физических лиц в банке составляет 173 миллиарда рублей, корпоративные клиенты держат в нем 45 миллиардов рублей.

Функции временной администрации, которая будет в течение полугода управлять банком ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов. На период работы временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.

Одновременно с введением временной администрации регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Произошедшее является страховым случаем. Выплаты вкладчикам "Югры" начнутся не позднее двух недель с момента введения моратория. Ситуация с банком может оказаться крупнейшим страховым случаем за всю историю банковского сектора страны.

Глава Ассоциации региональных банков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что в банке будет проведена санация или он будет докапитализирован. "Я рассчитываю, что все-таки этот банк будет санирован с помощью новых процедур, которые сейчас утверждены законом, и все кредиторы банка выйдут без потерь из этой ситуации, – цитирует его ТАСС. – В то же время рассчитываю, что у банка есть необходимый объем активов, которые позволят ему эффективно функционировать и в случае необходимости, чтобы ЦБ мог войти в капитал и нарастить капитал до размеров, необходимых для соблюдения нормативов Центробанка".

Незадолго до введения моратория ЦБ провел в "Югре" внеплановую проверку. Поводом для нее стал сбой, в результате которого клиенты испытывали проблемы с проведением финансовых операций. Представители регулятора, по данным "Ведомостей", были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с другими средствами физических лиц, а также информационные технологии банка. Однако в итоге была проведена проверка кредитного портфеля банка.

ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладамиhttps://t.co/uE8CtVQfKF pic.twitter.com/JEJd4AlU4N — ТАСС (@tass_agency) 10 июля 2017 г.

Сбой в "Югре" произошел в конце апреля, в банке его объяснили нарушениями в системе внешнего энергоснабжения. Клиенты сообщали о затруднениях с получением денег. Все наладилось лишь два дня спустя. Эксперты полагают, что у банка были проблемы с ликвидностью. "Югра" входила в топ-30 в банковской системе страны по размеру активов. В сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей стране.

Как ранее писали Dni.ru, на прошлой неделе банку "ФК Открытие" был присвоен рейтинг BBB– по национальной шкале с прогнозом "стабильный". Такое решение было принято в связи со слабой способностью финансового учреждения генерировать капитал. По данным экспертов, существенное давление на его кредитоспособность оказывает слабое качество активов "ФК Открытие", а также вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании.

Рейтинг ВВВ-, присвоенный "Открытию", налагает на него ряд ограничений. На банковских депозитах финансовой компании не смогут размещаться бюджетные средства и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ.