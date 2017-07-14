Банк "Открытие" переходит на цифру

Приговор убийцам Немцова Умерла Тамара Миансарова Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Пятница 14 июля
Лента новостей
17:03
Избивший покупателя охранник пойдет под суд
16:56
Рак простаты грозит высоким и тучным
16:46
Порошенко трусливо затыкает рты критикам
16:38
Поставки iPhone 8 могут заморозить из-за технических проблем
16:08
Институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишен аккредитации
15:54
В Москве объявился "гей-патруль"
15:33
Гусева в бикини похвасталась животиком
15:32
В Москве играют сильнейшие пляжники планеты
15:30
Депутатов заставят ежедневно молиться хором
15:21
Кабмин проигнорировал поручение Путина о спортплощадках для Крыма
15:09
Борис Смолкин о задержании сына
14:57
Пассажиров метро Лондона перестанут называть леди и джентльмены из-за геев
14:53
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
14:35
Трампа распекли за неуместный комплимент жене Макрона
14:25
Полицейского похитили у здания МВД в Екатеринбурге
14:24
Сенчукова рассказала о свадьбе Осина
14:21
Назван лучший для путешествий город на планете
14:19
Пластика изуродовала лицо звезды "Дома-2"
14:11
В Норвежском море погибли четверо российских моряков
14:07
Названо самое живучее существо на Земле
13:52
На Ямале реку затопило нечистотами
13:44
УАЗ рассекретил убийцу "Газели"
13:39
Определен соперник для ЦСКА на третий раунд квалификации Лиги чемпионов
13:22
В деле "пьяного" мальчика разберется комплексная экспертиза
13:21
Анна Калашникова рассказала о серьезной болезни сына
13:13
Пенсионерка на Matiz устроила смертельное ДТП с Infiniti
13:12
В Сколково пройдет фестиваль науки и музыки
13:11
Куркуму признали чудодейственной для здоровья
13:07
Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
12:57
Полина Максимова готова родить от дворника
12:56
Совет на выходные
12:30
Шокирующие подробности ЧП с пятью самолетами в США
12:22
Бывшая участница "Дома-2" пострадала из-за кризиса
12:16
Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с ребенком
12:14
В здании Института физхимии в Москве произошел пожар (фото)
11:58
Мигрантка обворовала школьницу в очереди в храм
11:57
Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
11:55
Белый дом решил не испытывать терпение Кремля
11:42
Легендарный певец обрюзг и стал неузнаваем
11:42
Пилот нашел "лекарство" от страха полетов
11:36
Известная актриса о Егоре Бероеве: Его слова звучали унизительно
11:36
Россия запустила в космос ракету с рекордным числом спутников
11:29
В Москве изнасиловали бомжа-украинца
11:19
Главные события Москвы с 14 по 20 июля
11:16
В Болгарии утонул турист из России
11:04
Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
11:01
Нюша появилась перед президентом в провокационном наряде
11:00
Дубцова переживает из-за травм сына
10:55
Трамп заставил жену Макрона краснеть
10:50
Киев объяснил конфуз на саммите
10:32
В столице появятся уникальные спортивные площадки
10:27
На юго– и северо-западе Москвы ограничено движение
10:15
Российская семья устроила переполох в Турции
10:15
Мужчину зарезали во дворе на юго-западе Москвы
10:10
В семье Марии Арбатовой горе
09:56
Велосипедиста избили и вывезли в лес ради тысячи рублей
09:34
В России появится робот-хирург для борьбы с раком
09:34
Россия предупредила о ракетных пусках у берегов Сирии
09:29
Истребители перехватили шесть разведчиков у границ России
09:23
Московское лето провоцирует осеннюю депрессию
09:06
52-летняя Апина в мини-шортах показала дряблый живот
09:00
Сбежавшую от крокодилов зебру растерзали львы (видео)
08:42
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
08:39
Оплачивать парковку в Москве станет проще
08:33
Москвичам пообещали грозу с градом
08:23
Родившая Гагарина оказалась краше всех
08:23
Трамп публично унизил Макрона
08:08
Священник раскрыл "страшный секрет" Путина
08:00
Мара Багдасарян довела сотрудницу "Жилищника" до уголовного дела
22:09
У Лизы Песковой серьезные проблемы с лицом
22:01
В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение
21:50
Секс замедляет старение
21:47
Бывший президент США экстренно госпитализирован
21:47
Изольда из "Лицея" в прозрачном купальнике затмила поп-див
21:35
На северо-западе Москвы пикап сбил пешеходов и скрылся
21:19
В деле об убийстве Немцова всплыла "Украина"
21:14
На портале госуслуг нашли неизвестный вирус
21:06
Известная певица поменяла имя ради Бондарчука
20:39
Миансарову похоронят на деньги Крутого
20:36
На востоке Москвы в ДТП с трамваем погиб человек
20:25
Проектировщика "Зенит-Арены" задержали за порно с животными
20:20
Муравейник гигантских размеров найден в Подмосковье
20:08
Шпица откровенно об отношениях с бывшим мужем
20:06
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
19:35
Названы самые ленивые страны в мире
19:35
Лавров о своих стихах про ЕС: Может быть не очень цензурная рифма
19:28
43-летняя Натали после родов снялась голой
19:17
Крым остроумно ответил обиженному Порошенко
18:54
Легендарный участник предрек гибель "Дому-2"
18:52
Убийство россиянина вскрыло глобальные проблемы Абхазии
18:34
"ЕР" займется организацией культурного досуга в глубинке
18:18
Отказавшаяся от майонеза британка сбросила 38 килограммов
18:03
Умер лауреат Нобелевской премии мира
17:52
Шесть фильмов о женщинах с необыкновенными способностями
17:49
Нарколог посоветовал москвичам нюхать воздух после дождя
17:39
Муж похвастался красивыми ногами Пугачевой
17:39
Зоозащитники поддержали закон о животных
17:37
Врачи пересадили австралийцу палец ноги на руку
17:29
McDonald`s заплатит москвичке 300 тысяч за случайно выбитые зубы
17:27
Участникам программы реновации готовят налоговые льготы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
Наташа Королева опухла из-за болезни
Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с ребенком
Умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова
Состояние Натальи Водяновой поддерживают спецпрепараты
Экономика

Банк "Открытие" переходит на цифру

Фото: wikipedia.org
Инновационные отделения банка "Открытие" на основе digital-технологий появятся до конца года. Сервис станет полностью автоматическим, а сотрудники будут присутствовать лишь в качестве консультантов.
прочитано 421 раз

Планы по трансформации офисов на ближайшие пять лет раскрыл председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. На форуме обсуждалась тема развития инновационных финансовых технологий.

ПО ТЕМЕ

"Открытие" вошло в топ-3 самых дорогих банков

Россияне стали платить за ипотеку меньше

В России решили заменить деньги

Едва ли настанет такой день, когда в мире вообще не останется банковских отделений. Однако полная автоматизация, переход на цифру - это требование времени.

"Даже с учётом текущего уровня диджитализации в России клиенты все равно ожидают, что в отделениях с форматом самообслуживания будут и представители банка, которые при необходимости окажут помощь. Очень интересный инновационный шаг – это отделения, в которых все делается автоматически, а люди выполняют роль консультантов", – рассказал Евгений Данкевич. По его словам, первое подобное отделение банка "Открытие" появится в конце 2017 – начале 2018 года. Сейчас прорабатывается концепция, идет выбор устройств, разработка новых процессов и дизайна офиса.

Продолжая тему в интервью радиостанции Business FM, председатель правления подчеркнул, что "Открытие" – один из лидеров цифровой трансформации банков. "Если ты хочешь быть банком в будущем, то ты просто обязан иметь цифровую дистрибуцию и цифровое обслуживание", – заявил Данкевич.

Он напомнил о ключевых проектах "Открытия" в этой области.  "Рокетбанк" – банк вообще без людей, даже без колл-центра. По словам Данкевича, результаты этого цифрового банка лучше, чем у российских и европейских конкурентов, что подтвердилось и на недавней выставке Money-2020. Второй проект – банк для малого бизнеса "Точка". Это целый набор сервисов, прототип банков будущего, уверен председатель правления "Открытия".

Данкевич убежден, что цифровой мир будет гораздо более честным. Возможно, не совсем комфортным для тех, кто вырос в доцифровом мире - но более комфортным для молодого поколения, которое уже привыкло к тому, что все, что они делают, видно в соцсетях. 

Автор: Федор Лопырев14 июля 2017, 13:21

комментарии

Политика

Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
Белый дом решил не испытывать терпение Кремля
Киев объяснил конфуз на саммите
Трамп публично унизил Макрона

Шоу-бизнес

Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание
Жена Меладзе об отъезде из России
Вдова Тихановича пустилась в пляс с юными красавцами
Гусева в бикини похвасталась животиком

Проишествия

Убийство россиянина вскрыло глобальные проблемы Абхазии
Самолет насмерть сдул туристку на Карибах
Школьница жестоко убила мать из-за своей "неидеальности"
Попрошайка сжег свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы

Lifestyle

Миансарову похоронят на деньги Крутого
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
Почему единственный сын Гвердцители уехал из России
Нетребко о Хворостовском: Каждый выход на сцену дается ему очень тяжело
Шоу-бизнес

52-летняя Апина в мини-шортах показала дряблый живот

Артистка снялась для горячей фотосессии
Шоу-бизнес

В семье Марии Арбатовой горе

Писательница сообщила печальную новость
Шоу-бизнес

Борис Смолкин о задержании сына

Известный актер прочитал в интернете о том, что его сына подозревают в мошенничестве

Шоу-бизнес

Гусева в бикини похвасталась животиком

41-летняя актриса и певица показала фигуру на пляже в Сочи

Гороскоп

Совет на выходные
В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение
Фандера тащит на себе брак с Янковским
Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес

Фоторепортажи

Нюша появилась перед президентом в провокационном наряде
Родившая Гагарина оказалась краше всех
Звездные дети-модели
Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

Спорт

Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал

Регионы

Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
В центре Калининграда произошла странная массовая драка (видео)
Путешественник из Саратова плыл в Крым на бутылках
Солдат под Лугой отправили на войну с туалетами
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru