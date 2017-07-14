Банк "Открытие" переходит на цифру

Инновационные отделения банка "Открытие" на основе digital-технологий появятся до конца года. Сервис станет полностью автоматическим, а сотрудники будут присутствовать лишь в качестве консультантов.

Планы по трансформации офисов на ближайшие пять лет раскрыл председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. На форуме обсуждалась тема развития инновационных финансовых технологий.

Едва ли настанет такой день, когда в мире вообще не останется банковских отделений. Однако полная автоматизация, переход на цифру - это требование времени.

"Даже с учётом текущего уровня диджитализации в России клиенты все равно ожидают, что в отделениях с форматом самообслуживания будут и представители банка, которые при необходимости окажут помощь. Очень интересный инновационный шаг – это отделения, в которых все делается автоматически, а люди выполняют роль консультантов", – рассказал Евгений Данкевич. По его словам, первое подобное отделение банка "Открытие" появится в конце 2017 – начале 2018 года. Сейчас прорабатывается концепция, идет выбор устройств, разработка новых процессов и дизайна офиса.

Продолжая тему в интервью радиостанции Business FM, председатель правления подчеркнул, что "Открытие" – один из лидеров цифровой трансформации банков. "Если ты хочешь быть банком в будущем, то ты просто обязан иметь цифровую дистрибуцию и цифровое обслуживание", – заявил Данкевич.

Он напомнил о ключевых проектах "Открытия" в этой области. "Рокетбанк" – банк вообще без людей, даже без колл-центра. По словам Данкевича, результаты этого цифрового банка лучше, чем у российских и европейских конкурентов, что подтвердилось и на недавней выставке Money-2020. Второй проект – банк для малого бизнеса "Точка". Это целый набор сервисов, прототип банков будущего, уверен председатель правления "Открытия".

Данкевич убежден, что цифровой мир будет гораздо более честным. Возможно, не совсем комфортным для тех, кто вырос в доцифровом мире - но более комфортным для молодого поколения, которое уже привыкло к тому, что все, что они делают, видно в соцсетях.