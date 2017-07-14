"Открытие" вошло в топ-3 самых дорогих банков
Показатель банка "Открытие" в рейтинге Top 1000 World Banks подготовленном журналом The Banker по итогам 2016 года – 3,74 миллиарда долларов. Кроме того, это финансовое учреждение стало третьим по капитализации среди банков в рейтинге самых дорогих публичных компаний страны – это данные РИА Рейтинг.
Капитализация кредитного учреждения по итогам 2016 года выросла на 30% до 3,92 миллиарда долларов. По этому показателю оно опередило 8 российских банков, включенных в рейтинг, уступив только "Сбербанку" и ВТБ. В общем списке ТОП-100 крупнейших публичных российских компаний "Открытие" занял 33 место.
"Благодаря выбору правильной стратегии и грамотному управлению мы обладаем надежной капитальной базой, которая обеспечивает устойчивость банка и является платформой для его дальнейшего развития", – отметил управляющий директор по международным операциям и иностранным инвесторам банка "Открытие" Юрий Лекарев.
The Banker – ведущий мировой ресурс по банковской и финансовой информации, который ежегодно составляет рейтинг на основании размера капитала первого уровня.
РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующиеся на оценке и создании рейтингов регионов, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний и других экономических объектов, а также на проведении комплексных экономических исследований в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
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