"Открытие" вошло в топ-3 самых дорогих банков

Банк "Открытие" вошел в пятерку крупнейших российских банков по размеру капитала и занял третье место в списке самых дорогих компаний страны. В ТОП-5 также попали "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-Банк" и "Газпромбанк".

Показатель банка "Открытие" в рейтинге Top 1000 World Banks подготовленном журналом The Banker по итогам 2016 года – 3,74 миллиарда долларов. Кроме того, это финансовое учреждение стало третьим по капитализации среди банков в рейтинге самых дорогих публичных компаний страны – это данные РИА Рейтинг.

Капитализация кредитного учреждения по итогам 2016 года выросла на 30% до 3,92 миллиарда долларов. По этому показателю оно опередило 8 российских банков, включенных в рейтинг, уступив только "Сбербанку" и ВТБ. В общем списке ТОП-100 крупнейших публичных российских компаний "Открытие" занял 33 место.

"Благодаря выбору правильной стратегии и грамотному управлению мы обладаем надежной капитальной базой, которая обеспечивает устойчивость банка и является платформой для его дальнейшего развития", – отметил управляющий директор по международным операциям и иностранным инвесторам банка "Открытие" Юрий Лекарев.

The Banker – ведущий мировой ресурс по банковской и финансовой информации, который ежегодно составляет рейтинг на основании размера капитала первого уровня.

РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующиеся на оценке и создании рейтингов регионов, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний и других экономических объектов, а также на проведении комплексных экономических исследований в финансовом, корпоративном и государственном секторах.